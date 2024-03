ANKETA: Jak by měli Češi hrát? Siegl chce Hranáče, Horejš se těší na Šulce

Není čas. Fotbalové mistrovství Evropy se blíží, česká reprezentace se poprvé sešla pod velením nového trenéra Ivana Haška. Absolvovala dva tréninky a vyrazila do Norska na první test. Jaký způsob hry a rozestavení národní tým zvolí? A kdo z nováčků dostane šanci? Na to odpovídali v anketě deníku Sport Milan Fukal, kterému se líbí Robin Hranáč, Horst Siegl poznamenává, že na zkoušení není prostor a David Horejš je zvědavý na Pavla Šulce.

„Nejjednodušší varianta pro jakéhokoliv trenéra by bylo navázat na zápas s Moldavskem, který jsme hráli na konci listopadu. Výsledkově to dopadlo dobře, herně to také nebylo špatné. Hráči už si to vyzkoušeli a nebyla by to teď taková změna, i když kluci jsou zvyklí v klubech na různé systémy. Nehledě na to, že hrajeme v Norsku proti těžkému soupeři. Jsem pro tříobráncový systém se dvěma zataženými kraji.“

Horst Siegl, bývalý útočník Sparty a reprezentace

1. Jakým způsob hry (rozestavení) má český tým zvolit?

Na zkoušení není moc prostor

„Ivan udělal nominaci po důkladné analýze, proťukl si všechny hráče, co má v širokém výběru. On je tajnůstkář, nic neprozradí. Osobně jsem zvědavý, jakým způsobem bude chtít hrát. Zda na tři stopery, pět záložníků a dva vepředu. Každý čeká, s čím Ivan přijde, je pro něj důležité, aby do přáteláků vstoupil dobře. Mají před sebou dva důležité zápasy pro nominaci na EURO, na zkoušení není moc prostor. S jakým systémem a rozestavením na Nory půjde, to se sám nechám poddat.“

2. Koho z nováčků byste dal do sestavy?

Terčem bude vždycky Háša

„Škoda, že není čas na větší zkoušení, i tak je dobré, že nějaké hráče prověří a i oni ho budou poznávat. Hříšníky z Belmonda nechal doma, to je množná dobře. Šulc bylo velké téma už před jarem, zda má v reprezentaci dostat šanci. Dostal ji jako nejlepší střelec ligy. Ivan ho může napasovat mezi útočníky i o něco níž do zálohy. Hranáč splňuje to, co trenéři po obráncích chtějí, je hodně rychlý. Ať ale vyzkouší kohokoliv, terčem za výkony celého týmu bude vždycky Háša.“