Hašek: Výsledek dobrý, ale je co zlepšovat. Sestava bude příště jiná

Trenére, pociťujete po vítězném startu velkou úlevu?

„Samozřejmě. Vždycky je příjemnější vyhrát, než prohrát. Jsem rád, že se to podařilo v prvním zápase a především, že kluci nic nevypustili. Šlapali, makali. Do budoucna vím, že se na ně můžu spolehnout.“

Často jste však trpěli pod neúprosným tlakem.

„Výsledek je velmi dobrej, ale samozřejmě, že máme co zlepšovat, na čem pracovat. Uděláme si analýzu, rozebereme si to. Největší plus, a to by se líbilo asi každému trenérovi, že střídající hráči nám moc pomohli. Přišli připraveni jak mentálně, tak fyzicky i takticky.“

Co se vám ve hře mužstva nejméně líbilo?

„Nechtěli jsme hrát takhle hluboko, tolik do rizika. Prvních dvacet minut jsme se nedostali na soupeřovu polovinu, nebyli jsme odvážní, abychom ve větším počtu chodili dopředu a ve vyšším postavení drželi míč. To se nám vůbec nedařilo. Měli jsme problém s napadáním Norů. Když jsme propadli nahoře v presinku, valilo se to na nás, přežili jsme dost šancí. Musíme se zlepšit.“

Na šestku jste postavil Ladislava Krejčího. Proč?

„Domluvili jsme se, že vyzkouší tuhle pozici. Měli jsme připravené, že to v průběhu zápasu klidně změníme, a půjdeme do trojky vzadu. Vážně jsme o tom uvažovali po dvaceti minutách, které nebyly povedené. Ještě jsme dostali gól… Nicméně jsem rád, že mám v týmu hráče, kteří mohou hrát na dvou různých místech.“

Čtyřka vzadu tedy není dogma?

„Ne. Jsem rád, že nikdo dopředu nevěděl, jaká bude sestava. Byli jsme pro vás novináře nečitelní, stejně tak pro soupeře. Uvidíme, jak budeme hrát v příštím zápase. Sestava bude určitě jiná.“

Je výhra nad Norskem důležitá i z toho pohledu, že mužstvo uvěří tomu, co do něho hustíte?

„Dá se to tak říct. Ovšem s Arménií nás čeká ještě důležitější zápas. Musíme se poradit o sestavě, ale je fajn, hráči jsou společně s námi na vítězné notě. V úterý přijede soupeř, který bude bránit, musíme daleko víc útočit a vymýšlet. Pro sebevědomí je ale vítězství z Norska moc cenné. Na druhou stranu, i kdyby výsledek nebyl takový, s přístupem všech hráčů jsem naprosto spokojený.“

Před rozhodujícím trestným kopem se Barák dohadoval s Hložkem o tom, kdo to zahraje. Čekal jste, že půjde Barák?

„Já věděl, že si to vezme. Řval jsem na něj, ať hlavně trefí bránu, a on ji trefil. Proto tady je. Umí se soustředit na nejdůležitější okamžiky v zápase.“

Po brance jste emotivně slavil. Je to jedna z věcí, kvůli které jste u reprezentace?

„Ano, je to nádherný, užívám si to. A nejenom já, ale doufám, že i hráči a celý realizační tým.“