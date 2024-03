Barák: Nová éra, cítím důvěru. Hložek chtěl kopat, ale nenechal jsem ho

Kdy jste se rozhodl, že to brankáři Nylandovi napálíte na jeho stranu?

„Řešili jsme to s Hložanem, který mi říkal, že zeď je vysoká. Měl pravdu, bylo by těžké to tam dostat. Kluci mi to na jeho straně skvěle zablokovali, takže gólman byl trochu víc posunutý do středu a moc toho nemohl vidět. Zkusil jsem to a vyšlo to.“

Nechtěl si Hložek ten přímý kop vzít pro sebe?

„Chtěl, ale nenechal jsem ho.“ (směje se)

Výsledek je povzbudivý, ale co říkáte na celkový výkon?

„K tomu by určitě řekl víc trenér, ale myslím si, že zápas byl hodně ovlivněný hřištěm. Nechci se na to vymlouvat, ale nemohli jsme odzadu tolik kombinovat. Hodně věcí jsme si vyzkoušeli. Nebylo snadné to tak rychle všechno dostat do hlav. Musíme dost věcí vyladit, ale jsem spokojený. Stál proti nám kvalitní soupeř a tohle vítězství se počítá.“

Považujete toto utkání za svůj nový start v reprezentaci?

„Je to nějaká nová éra. Cítím od začátku důvěru trenéra, čehož si velmi vážím. Chci svými výkony na hřišti ukazovat, že sem patřím a mám kvalitu na to reprezentaci pomoci. To je můj jediný cíl.“

Je pro vás zadostiučinění takový návrat do národního týmu?

„Určitě je to příjemné. Vážím si takového návratu. Byl jsem bez reprezentace rok a hrozně mi chyběla. V nároďáku zápas prožívám dvakrát tolik než na klubové úrovni. Chci být úspěšný, věřím tomu, že tato naše generace může být úspěšná.“

Hráli jste za Ivana Haška, aby prožil úspěšnou premiéru?

„Hrajeme za všechny. Dělali jsme to, co do nás trenér Hašek s realizačním týmem vtloukal během těch čtyř dnů. Chtěli jsme to převést na hřiště a získat nějaké návyky a principy. Hrajeme za celý národ, ne za jednoho člověka.“

Co dělá nynější realizační tým jinak než ten předchozí?

„Nechci to hodnotit a ohlížet se dozadu, naopak bych se rád koukal dopředu. Každý trenér chce trochu něco jiného. Doufám, že bude jasné českému i světovému fanouškovi, jak se chceme prezentovat.“

Když se ještě vrátíme k výkonu jako takovému. Nemělo tam být více presinku?

„Mělo, ale jelikož jsme se dostávali sami pod tlak, tak z toho hlediska jsme byli trošičku víc stažení a nedokázali jsme se na ně dostat. Tohle musíme zlepšit.“

Jak se nyní cítíte? I ve Fiorentině teď dostáváte více prostoru.

„Cítím se skvěle. Dostal jsem se do skvělé kondice. Leden, kdy se řešil můj přestup, skončil, takže jsem si jasně nastavil priority. Vyčistil jsem si hlavu, mám obrovskou chuť na všech frontách a věřím, že to ještě bude výjimečná sezona.“