Zima: Haaland? Z televize respekt, ale pokud nemá servis, dá se ubránit

Tudíž premiéra v nové éře se bude hodnotit jak?

„Vítězství je vždycky pozitivní.“ (úsměv)

A výkon?

„Začátek jsme měli slabší, potom jsme se do toho dostávali. Vzhledem k tomu, proti jakým jménům jsme stáli, jsme ukázali charakter. Týmovost nás poslední roky, díky ní jsme to otočili.“

Jaký byl plán?

„Vstoupit aktivně. Měli jsme být bez tlaku, hlavně si užít zápas. De facto o nic nešlo, byla to příprava. Ale po pěti minutách nás zatlačili do hlubokého bloku a my jsme se z toho nemohli vymanit. Začali super presovat, měli kvalitu na balonu. Měli jsme přílišný respekt, ale od gólu už jsme byli vyrovnaným soupeřem. Trošku se to překlopilo a dobrá pasáž vyvrcholila gólem. Pak to ve druhé půli bylo vyrovnané, v posledních dvaceti minutách přišly i šance. Díky bohu, že to Tony takhle trefil. Pak už neměli sílu s tím něco udělat.“

Neprosadil se ani Erling Haaland...

„Musím říct, že souboje byly jiné, než jsem čekal. Když ho sledujete v televizi, máte respekt, protože víte, kolik dává gólů. Je to top hráč. Ale pokud nemá servis, dá se ubránit týmovou prací spoluhráčů. Jeden na jednoho je to samozřejmě složité, protože má taková světová klasa všechno, ale zvládli jsme to.“

Jednou vás ve vzduchu sroloval, když šanci vychytal Jindřich Staněk, že?

„Udělal jsem maximum, ale to je ta top klasa. Šel tam skvěle. Kila, váha, výskok, dynamika... To se složitě brání. Vždy má výhodu hráč, který jde proti balonu. Máte sílu v akceleraci a v pohybu směrem vpřed. I kdyby to bylo naopak. Jindra podržel, to je ta týmovost. Individuálně by to nešlo.“

Bolelo to s ním?

„Řekl bych, že ne. Bylo to v pohodě. Je to férový hráč. Respekt. A pro mě zkušenosti.“

Stihli jste si něco říct?

„Ne, já nejsem moc komunikativní. S hráči, které neznám, se moc během zápasu nebavím.“

Obranná čtyřka byla v pohodě?

„Jsme zvyklí ze Slavie. Za mě super. Než jsem šel do Itálie, tak jsme to hráli. Ve čtyřce se mi hraje dobře.“

A co váš gól? Byl odměnou za osmdesátimetrový sprint?

„Doufám, že jo. Chodím tam takhle vždycky, nechci to vypouštět. Suk vyhrál důležitý souboj před centrem, věřil jsem, že mi přijde balon na hlavu. A v tu chvíli už jsem věděl, že to musím proměnit. Že to byl první gól? Nevím, mám normální pocity, jsem vždycky připravený na všechno.“

Vnímal jste pomoc střídajících žolíků?

„Samozřejmě. A taky to, že šel Haaland dolů. (úsměv) To nám taky hodně pomohlo, ulevilo se nám. Naši střídající hráči vepředu podrželi balon, díky čemuž jsme v závěru byli lepší.“

Zní to všechno výborně, ale rozehrávka se moc nedařila.

„Největší problém byl v hřišti, v kvalitě terénu. Bylo vidět, že ani Norům rozehrávka moc nešla. Není to jednoduché, když tady ještě před měsícem byla vánice a dva metry sněhu. Technických chyb se musíme vyvarovat, ale v přátelských zápasech si můžeme vyzkoušet různé styly rozehrávek, které pak uplatníme v budoucnu.“

Jak velkým impulsem je cenná remíza pro nový tým?

„Impuls je každý zápas za nároďák. Když tady jste, máte štěstí, že jste mezi vyvolenými, kteří mohou reprezentovat zemi. Každý do toho vždycky musí dát maximum. Nehledě na to, jestli se hraje přípravák, nebo mistrák, jestli se mění trenér, nebo je všechno stejné... Ale jsme rádi, že jsme to zvládli.“