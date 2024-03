Hložek hraje o EURO. Leverkusen chce hvězdu, přišel čas na změnu adresy?

V Leverkusenu až na výjimky nehraje, často sbírá jen minutové štěky. Není příliš důvodů myslet si, že se věci do konce sezony výrazně změní. Má jet nevytížený Adam Hložek na EURO? Názory se různí. Téma je živé i uvnitř realizačního týmu. „Je to drahokam, ale musí přesvědčit,“ říká legendární Ladislav Vízek. „Na turnaji musí být,“ neoblomně praví Julius Bielik. Generační talent si může v očích Ivana Haška výrazně pomoct v úterý proti Arménii. V létě zřejmě odejde na hostování…

Lavička, sedmapadesát minut v Evropské lize proti Karabachu a odchod z placu v první vlně střídání za hrozivého stavu 0:2, pak minuta proti Wolfsburgu, zase vysedávání na lavici. Před příjezdem na sraz národního týmu konečně gól na půdě Freiburgu a odpracovaných dvaaosmdesát minut hry.

Nadmíru složitý je život Adama Hložka v Leverkusenu. Více prostoru než v posledním zápase dostal jednadvacetiletý hráč jen třikrát v sezoně. Xabi Alonso sází na jiné…

I proto se už nyní proslýchá, že v létě Hložek celkem s jistotou změní dres. Není to rozhodně poprvé, co se řeší odchod na jinou adresu. Velké téma to bylo už teď v zimě, ale Bayer variantu hostování rázně smetl ze stolu. Za prvé kvůli počáteční investici – jen pro připomenutí, v červnu 2022 poslal Spartě téměř půl miliardy korun (444 milionů) za přestup, s případnými bonusy se transfer mohl vyšplhat o dalších 220 milionů, navíc v případě dalšího prodeje připadne Spartě třicet procent z přestupní částky.

A druhý důvod? Leverkusen chtěl dát Čechovi odpovídající šanci při jarním