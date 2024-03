Haška těší pozitivní atmosféra. Chce vidět všechny hráče, kádr není hotový

Těší vás, že vaše domácí premiéra bude zrovna na Letné?

„Sparta má nabitý kalendář a hřiště dostává zabrat, ale jsem rád, že jsme tady. Reprezentace se sem vrací po třech letech. Atmosféra pro nováčky může být hodně povzbudivá. Mám z Letné radost, cítím se tu dobře. Kultura diváků se na našich stadionech hrozně zvedla. Lidé si to užívají a hrozně bych chtěl, aby nám přišli pomoct. Budeme to potřebovat, proti soupeři, který hraje velký čas spolu, to nebude jednoduché. Někteří budou hrát poprvé za nároďák, což může být svazující, ale když jim lidé pomohou, věřím, že to zvládnou.

Zápas proti Arménii je skoro vyprodán. Jste pozitivně překvapen?

„Jsem příjemně překvapen z pozitivní atmosféry, které jde z týmu i z veřejnosti. Není tu negativita, na kterou jsme byli zvyklí v minulosti, a chtěl bych to tak i dál. Po Norsku tu byla nějaká kritika, ale veskrze oprávněná, všechno nebylo oukej.“

Platí stále, že chcete vidět všechny nominované hráče v akci?

„Je to poslední zápas před nominací na EURO, budu tedy chtít vidět všechny.“

Plánujete tedy protočit i zbylé dva brankaře?

„Nebudu říkat, jaká bude sestava, ale z předchozí odpovědi to trochu vyplývá.“

Je kádr pro EURO definitivní?

„Není, hráče jsme pečlivě vybírali podle výkonnosti. Opět budeme každý víkend jezdit a sledovat, času do šampionátu je ještě dost. V tuhle chvíli jsem rád, že tu vidím kluky, kteří sem určitě patří.“

Jaká je situace kolem Martina Vitíka?

„Potřebujeme, aby pomohl proti Islandu. Víme, že to je hráč, který má z jednadvacítky blíž spíše do áčka, ale teď pomáhá jednadvacítce.“

Je v plánu vyzkoušet více rozestavení?

„Je to možné. Ze zápasu v Norsku jsme si analyzovali chyby, někteří hráči nebyli na rozestavení zvyklí. Musíme se přizpůsobit tomu, že máme málo času a kádr má jen dvacet hráčů. Někteří tak musí umět alternovat na více pozicích.“

Co očekáváte od soupeře z Arménie?

„Je nevyzpytatelný. Není slabý, když vyhrajete 4:2 ve Walesu, máte kvalitu. Je tam dost individuálně vyspělých hráčů, musíme si dát pozor po ztrátě míče na rychlé přechody do útoku. Jsou vzadu kompaktní, do jejich obrany se bude těžko dostávat. Není to zápas, který je od začátku vyhraný. Budeme potřebovat pomoc diváků.“

Po prvním zápase v Norsku jste mluvil o hodně rezervách. Bude proti Arménii vidět posun?

„Vysvětlili jsme si chyby, které někdy plynuly z přemíry snahy nebo z toho, že někteří hráli mimo sovu pozici. Síla týmu je ale v tom, že se kluci rychle učí.“

Do šampionátu nezbývá moc času, je z mužstva cítit zdravý konkurenční boj?

„Kluky jsme vybírali pečlivě, všechny máme nasledované. Někdo hraje v zahraničí méně, ale přesto tu má platnost. Věřím, že jsme vybrali ty, kteří jsou ve formě. Cítím od nich odhodlání, na hřišti můžou udělat chyby, ale určitě se vydají na sto procent.“

Máte před utkáním kompletní kádr?

„Všichni hráči, kteří jsou k dispozici, jsou zdraví. Měli jsme připravenou variantu, kdyby někdo vypadl, ale jsem rád, že všichni trénují.“

Když sledujete potenciální soupeře do základní skupiny, koho favorizujete? Řecko, nebo Gruzii?

„Gruzie bude hodně nepříjemná. Není tam favorit, je 50 na 50, ať postoupí kdokoliv, bude to pro nás těžký soupeř. Hned po Arménii začneme řešit a sledovat naše soupeře.“

Jaký máte dojem z mladých hráčů?

„Pro někoho to je debut v národním týmu, tak možná bude lehká nervozita. Snahou a zapálením ale zapadli úplně v pohodě, věřím, že to zvládnou a starší hráči jim pomohou.“