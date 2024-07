Nejlepší z nejlepších. Messiho 45. trofej, teď konec v reprezentaci?

Lionel Messi pomohl Argentině první gólem k postupu do finále Copy América • ČTK / AP / Pamela Smith

Je nejlepší z nejlepších. Král fotbalu. Lionel Messi obhájil s Argentinou triumf na Copa América a získal 45. týmovou trofej kariéry. Vítězství sedmatřicetiletá legenda oplakala. Z finále proti Kolumbii (1:0) musel Messi odstoupit kvůli zranění. „Má v sobě něco, co by měl mít úplně každý. Je nejlepším v historii a ani s tak zničeným kotníkem nechtěl slézt ze hřiště,“ opěvoval svého kapitána trenér Lionel Scaloni. Messi v reprezentaci zřejmě skončí.

Je úplně nejvýš. Zcela sám. Lionel Messi ukončí kariéru jako nejúspěšnější hráč historie. Nejlepší, co kdy byl. Prostě GOAT (zkr. greatest of all time = nejlepší všech dob). Po rekordním šestnáctém vítězství Argentiny na Copa América o tom není pochyb. Ostatně rekordy je protkaná celá kariéra „božského“ Lea.

Jen v dresu Albiceleste nasbíral nejvíce startů, gólů i asistencí. Celkově 187. zápas však bude velice pravděpodobně jeho posledním.

„Jsou to mé poslední bitvy a žiji je na maximum. Stejně jako na poslední Copa América, stejně jako na posledním mistrovství světa,“ naznačoval Messi po semifinále s Kanadou, že jako sedmatřicetiletý matador už mnoho zápasů nepřidá.

Fotbalisté s nejvíce trofejemi v kariéře 1. Lionel Messi (Argentinec): 45 trofejí 2. Dani Alves (Brazilec): 43 trofejí 3. Andrés Iniesta (Španěl): 39 trofejí 4. Maxwell (Brazilec): 37 trofejí 4. Gerard Piqué (Španěl): 37 trofejí

Finále s Kolumbií obrečel. Při návratu do defenzivy se mu na špatném trávníku Hard Rock Stadium v Miami ošklivě podlomil kotník, který již předtím dostal vinou špatného terénu zabrat. Za stavu 0:0 střídal v 66. minutě jako první z Argentinců.

„Vím, jak Leo přemýšlí. Nic nechce víc, než být s námi na každých okolností na hřišti, aby nám pomohl,“ cenil si bojovnosti lídra týmu Rodrigo De Paul.

Na lavičce plačícího Messiho utěšoval Leandro Paredes. Ten v prodloužení jako střídající hráč zastavil nebezpečný útok Kolumbie a rozjel akci, na jejímž konci byla přesná trefa nejlepšího střelce turnaje, Lautara Martíneze. Kolumbijci se již nezmohli na odpověď a Messi mohl tentokrát se slzami radosti slavit historický triumf.

Pokud šlo o jeho poslední utkání v ikonickém pruhovaném dresu, dal své reprezentační kariéře zlatou tečku.

