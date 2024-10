Popová zpěvačka i Mbappé v obraně. Francie chrlí (zase) novou generaci

Francouzská škola chrlí talenty asi v takovém množství, kolik se ráno sní croissantů na Champs-Élysées. Griezmann ukončil reprezentační kariéru, Pogbu stáhl do hlubin doping. V čele Les Blues stojí král Mbappé. A kolem něj se rýsuje nová generace.

Brankář / 19 let / Rennes

Odvážně se pustil do angažmá na Stamford Bridge s vědomím, že na pravém kraji působí Reece James. Gusto se nezalekl, výrazně mu pomohlo zranění konkurenta, díky čemuž uzmul místo v sestavě. A po právu, v minulé sezoně patřil k tomu nejlepšímu, co Chelsea nabízela, v lize si připsal 6 asistencí, zejména jeho centry jsou nepříjemné.

Pravý bek / 21 let / Chelsea

Stejně jako Gusto pochází z fotbalového rodu Lyonu. Lukeba ovšem další kroky nasměroval do Německa, když si vybral Lipsko. A dá se říct, že jako přestupní stanici. Na hřišti připomíná Joška Gvardiola. Oba leváci, stopeři, co zahrají na levém kraji a s vysokou herní inteligencí. Však už se mluví o jeho dalším angažmá. Real Madrid, jemuž utekl Yoro.

Stoper / 21 let / RB Lipsko

Skautingové oddělení Bílého baletu ho označilo za Mbappého mezi stopery. A teď si představte, že jednoho máte v útoku, druhého v obraně, vždyť to by nebylo ani fér… Na tohle spojení na klubové úrovni zatím nedojde. Yoro v létě podepsal Manchesteru United, v přípravě se zranil na několik měsíců, návrat na hřiště se blíží, nečeká ho nic snadného.

Stoper / 18 let / Manchester United

Madridský celek ví, kam sáhnout, když zatouží po novém talentu. Do Francie. Camavinga, jenž na hřišti pobíhá jako reklama na energetický nápoj, o svou pozici v Realu bojuje. Konkurence na jeho postu představuje složitou překážku a cesta do sestavy vede přes klikaté cesty. Když je třeba, zaskočí na levém kraji obrany.

Záložník / 21 let / Real Madrid

Úkaz z pařížské akademie. A důkaz, že cesta vlastních odchovanců do áčka nebývá vždy ztracený případ. Zaïre-Emery patří mezi největší francouzské talenty, za reprezentaci odehrál čtyři zápasy, jednou se trefil, a v Paříži se po letním odchodu Mbappého děsili, aby taky nepláchl. Proto s ním pro jistotu podepsali smlouvu do roku 2029.

Záložník / 18 let / PSG

Na reprezentační úrovni mohl hrát za Alžírsko, Anglii, Nigérii, ale vyhrála Francie. Jak to udělala? V mládežnických výběrech ho oslovila jako první, tak se Olise rozhodl pro ni. Takhle jednoduché to bylo. Přitom se narodil v Londýně a jeho otec je hrdý na nigerijský původ. V létě bylo jeho jméno trend, tohle terno uzmul Bayern. Rychle si získal respekt, ačkoli moc nemluví.

Křídlo / 22 let / Bayern Mnichov

Na trávníku občas připomínal splašeného pštrosa. Má unikátní rychlost, kterou ovšem neovládal a míč mu často překážel. O talentu a šikovnosti není pochyb, jen to chtělo vyladit, což se povedlo, respektive daří, protože neustále výkonnostně roste. V minulé sezoně Ligue 1 se trefil 4krát v 25 zápasech, nyní má na kontě už 6 tref ve stejném počtu utkání.

Křídlo / 22 let / PSG

Stále se mu nedaří prosadit v našlapané soupisce mnichovského kolosu, i když na něj jde chvála ze všech stran. „Vydrž, makej, šance přijde,“ slyší pořád dokola. V létě kolem něj kroužil Manchester United, jenže Tel pod vidinou příchodu nového trenéra (Kompany) zavětřil změnu: Teď to přijde. A ne, zatím ne. Většinou sedí na střídačce, a tam nepatří.

Křídlo / 19 let / Bayern Mnichov

Podle jména byste hádali, že jde o popovou zpěvačku z 80. let, jenže ne. Jde o mladíka, o něhož se v létě svedla bitka. Na férovku si to rozdal Bayern s PSG, v jednu chvíli vedl Mnichov, už chystal dres se jmenovkou. Doué ale zvolil setrvání ve vlasti a Rennes vyměnil za Paříž, která se v poslední době vydala cestou sběru největších domácích talentů.

Křídlo / 19 let / PSG

Elye Wahi

Útočník / 21 let / Marseille

V ročníku 2022–23 se stal kometou Ligue 1, když zaznamenal 19 gólů. Proto překvapil jeho přestup z Montpellier do Lens, jež sice vybojovalo Ligu mistrů, jenže… Neklapalo to. A tak už po pouhém roce přišlo další stěhování. Tentokrát do Marseille, kde se rodí zajímavý tým pod vedením trenéra Roberta De Zerbiho, jenž produkuje vzrušující fotbal.