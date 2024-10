Tuchel: Pardon, že mám jen německý pas. Experti a historie jdou proti němu

Němec Thomas Tuchel se stane v lednu 2025 třetím zahraničním koučem anglické reprezentace v dějinách fotbalu. Pozdvižení u některých přineslo toto rozhodnutí už jen kvůli jeho národnosti. „Promiňte, že mám jen německý pas,“ ušklíbl se mezi novináři Tuchel. V Anglii se zkrátka názory různí, jak už jsme ostatně zvyklí. Jestli půjde o frašku, či hrdinný epos, to ukáže čas.

V minulosti kolébka fotbalu pamatuje jen dva cizince na lavičce národního mužstva. Ital Fabio Capello vedl Angličany v letech 2008-12 a Švéd Sven Göran Eriksson, který nedávno zemřel po těžké nemoci, to bylo ještě před Capellem mezi lety 2001 až 2006. To je obecně známý fakt. Oba jsou uznávaní, ale ani jim se nepovedlo udělat s týmem Albionu průlom. Eriksson byl „jen“ třikrát po sobě ve čtvrtfinále velké akce typu EURO či MS.

Dalším do party je vlastně současný záskok Lee Carsley, protože jde o Ira, který se však narodil v Anglii, takže vášně nebyly potřeba. A upřímně? Carsleyho prostě anglická fotbalová veřejnost nebrala jako kandidáta na dlouhodobější kontrakt.

To Tuchel si sice udělal jméno v Chelsea, se kterou slavil dokonce v roce 2021 triumf v Champions League, jenže jde o Němce a fotbalová nevraživost mezi oběma zeměmi je známá už nějaký ten pátek.

Zatímco veřejnost i někteří experti volali po angažování Pepa Guardioly, který pravděpodobně po sezoně skončí v Manchesteru City, reprezentační činovníci už měli jasno. Tuchel měl podepsat smlouvu již 8. října, ale několik dní se tuto skutečnost dařilo tutlat. Pak přišla očekávaná erupce názorů.

Třeba bulvární deník The Daily Mail měl jasno. S titulkem „Temný den pro Anglii“ je patrné, že Tuchel minimálně u autora článku nebyl favoritem na volný post. Svůj názor přidal i uznávaný fotbalový publicista a spisovatel Jonathan Wilson.

„Mělo by jít o soubor nejlepších z jedné země proti nejlepším z druhé, což se týká jak trenérské, tak hráčské práce. Zdá se poněkud trapné, že nemůžeme najít schopného kandidáta v tuzemsku,“ pálil Wilson do nedostatku patriotismu.

Fakt je ten, že fotbalové velmoci jako Brazílie, Francie, Itálie či Španělsko se téměř výhradně drží domácí trenérské školy. Zároveň je pozoruhodné, že dosud kupříkladu světový šampionát nikdy nevyhrála reprezentace, kterou by jako kouč vedl cizinec.

Bývalý obránce Liverpoolu a anglické reprezentace Jamie Carragher by si také Tuchela nevybral a souhlasí s Wilsonem. „Myslím si, že to není správné. Mám pocit, že podstatou mezinárodního fotbalu je ukázat největší fotbalové talenty své země nejlépe pod vedením domácího kouče. Zejména to tak vnímám u celků jako je Anglie,“ prohlásil Carragher.

Přisadil si i další někdejší reprezentant a glosátor Gary Neville. „Přijímáme myšlenku, že Tuchel je lepší než kterýkoliv z našich anglických trenérů. Škodíme si tím.“

Hovořili by tak nejen tito pánové i v případě angažování takového Guardioly? To je otázka. Tuchel však musel tušit, že vstupuje bos na místo, kde je spousta žhavých uhlíků. Jediná možnost, jak umlčet kritiky je úspěch, jak to třeba ukázal nedávno Francesco Calzona na Slovensku.

„Snad všechny přesvědčím, že jsem hrdý na to, že jsem anglickým manažerem,“ prohlásil jednapadesátiletý Němec, který by si po nevydařeném angažmá v Bayernu Mnichov potřeboval napravit reputaci.