Guardiolu do repre, volají Angličané. Vše je možné, přiznal Pep tajemně

Soubor tahounů týmů Premier League, kteří patří individuální kvalitou k nejtalentovanějším hráčům v Evropě, dlouhou dobu frustroval předváděnou hrou. A mnozí měli jasno – vše jde za trenérem Garethem Southgatem, který nedokázal potenciál týmu využít. Když ale po finálové prohře na EURO rezignoval, národní tým alternativu k dispozici neměl.

Přechodným koučem se stal Lee Carsley. Padesátiletý trenér nemá nějaký obdivuhodný životopis, předtím působil převážně v mládežnických výběrech, ale působil sebevědomě. „Šel bych do toho. Myslím, že na to mám,“ odpověděl v září po prvních dvou vítězstvích na otázku, zda by chtěl převzít tým permanentně. Po říjnovém reprezentačním srazu, který obsahoval výhru 3:1 nad Finskem, ale i blamáž 1:2 s Řeckem, už mluvil jinak.

„Tahle práce si zaslouží trenéra světové úrovně, který vyhrál trofeje, byl na vrcholu. K tomu jsem já stále teprve na cestě,“ poznamenal a dodal tak debatě o novém reprezentačním kouči novou zápletku. „Můj mandát byl daný na tři reprezentační srazy. Nejsem součástí rozhodovacího procesu, ale tato práce potřebuje top kouče.“

A když chcete top kouče, proč nepomýšlet na toho úplně top? Alespoň takhle to vidí Angličané, kteří začali hlasitě volat po angažování žijící španělské legendy Pepa Guardioly. Vše totiž směřuje k tomu, že jeden z nejúspěšnějších a nejvlivnějších trenérů v historii fotbalu bude po sezoně bez práce. V Manchesteru City mu končí smlouva.

„Asociace musí dělat vše pro to, aby našla toho správného člověka. Rybníček je malý, ale Thomas Tuchel, Graham Potter či Eddie Howe by všichni měli šanci,“ řekl ve studiu ITV bývalý hráč a fotbalový expert Roy Keane. Sám má ale ohledně kandidáta jasno. „Vezměte Pepa. Vezměte to nejlepší. V létě mu skončí smlouva.“

Že za současné konstelace bude geniální inovátor s koncem sezony 2024/25 „volným“, se všeobecně ví. Nejde o definitivu, sám Guardiola nic natvrdo neřekl. Šance, že podepíše prodloužení smlouvy, stále existuje, ale dávalo by smysl, kdyby se po devíti letech a neuvěřitelných sedmnácti vyhraných trofejích rozhodl prostředí City opustit. Zvláště s plánovaným odchodem jeho parťáka, sportovního ředitele Txikiho Begiristaina. Probíhající sezona zkrátka působí jako konec jedné éry.

„Líbil by se mi Pep. Anglie musí jít po tom nejlepším trenérovi a Guardiola by byl se svým stylem ideální,“ navrhoval už v srpnu bývalý kanonýr Wayne Rooney.

Shodou náhod čelil katalánský rodák tomuto dotazu během týdne v italském televizním pořadu Che Tempo Che Fa. „Že opustím City? To není pravda, nic není rozhodnuto. A není ani pravda, že budu příštím koučem anglické reprezentace. Kdybych měl už rozhodnuto, řekl bych to. Ani jednu z těch věcí nevím, ale stát se může cokoliv,“ prohlásil. Dveře si nechal rozhodně pootevřené.

Snem o Guardiolovi u anglické reprezentace náhle ožila celá Anglie, fanoušci i média konečně mají velké jméno, které by bylo zárukou úspěchu. Má to dva háčky. Holohlavý Španěl je samozřejmě jedním z nejlépe placených koučů světa, údajně bere v City až čtyřnásobek toho, co měl u reprezentace Southgate. Zvládla by ho asociace platit?

Druhým vroubkem je statistika zahraničních koučů u reprezentace. Všechna mistrovství světa vyhrál se svým týmem trenér stejné národnosti, a s výjimkou Řecka v roce 2004 pod vedením Otty Rehhagela platí to samé i pro EURO. Mnozí ale můžou namítnout, že v Německu, Itálii, Francii, Argentině či Brazílii jsou zkrátka a jednoduše vychovávaní lepší trenéři. Vždyť samotná Premier League se za 32 let své existence nedočkala mistrovského týmu trénovaného Angličanem.

Fanouškům nezbývá než vyčkávat, jak se Guardiola rozhodne. Potenciálně by mohl tým převzít až po čtyřech zápasech kvalifikace na mistrovství světa. Ale protože éra bez trofeje je pro Angličany opravdu už bolavě dlouhá, na nejlepšího kouče na světě by si rozhodně chvíli počkali.