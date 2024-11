Mlha kolem Schicka a reprezentace. Lídr, který bere jedinou roli

V pátek nahlásíte absenci a drobný zdravotní problém, v sobotu slavíte bundesligový gól v Bochumi. Navrch v základní sestavě, v lize teprve podruhé v sezoně. Kolem Patrika Schicka a reprezentační omluvenky vzniklo zbytečné informační temno, které ubližuje hráči i národnímu týmu. V aktuálním nastavení nedává smysl českou hvězdu povolávat, což cítí obě strany. Vysvětlování ale drhne. Srovnat se musí i sám hráč, který do nároďáku zřejmě hodlá jezdit pouze jako připravený lídr, ne jako možný náhradník.

Oficiální Schickova omluvenka z reprezentačního bloku, už druhá po sobě, vyvolává rozpaky. Hráč není OK kvůli drobnému zdravotnímu problému, slyšíme v pátek z úst Ivana Haška. Dobře, chápeme. Jenže když den poté vyběhne v základu za Leverkusen proti Bochumi, navíc po povedené akci poprvé v ligové sezoně skóruje?

V tomhle případě vše zavání výmluvami, když ne přímou lží. Ať z jedné, nebo druhé strany. Deník Sport pátral po pravých příčinách, proč se v minulosti klíčový reprezentant a hlavní ofenzivní síla do národního dresu v současné chvíli nehrne, hovořil s lidmi zainteresovanými do celého nominačního procesu. Výsledek?

Podle informací Sportu trenér Hašek měl hráče v původní nominaci, dvakrát s ním mluvil. Schick mu měl vzkázat, že se necítí komfortně. Vždy jezdil na národní tým s tím, že mu je schopný pomoct, což ve svých očích a aktuální formě teď tak nevnímá. A spolu s tím, že hraje s drobnými šrámy (Haškova slova o vyšetření v Německu), bude lepší, když probíhající sraz vynechá.

Hlavní pravda je, že by na aktuálním srazu pravděpodobně zůstal na lavičce. Existují i obavy, že posadit zkušeného plejera (víc startů v reprezentaci mají ze současného výběru pouze Tomáš Souček a Vladimír Coufal) přinese akorát zbytečnou nervozitu do kabiny. Schickovy všeříkající pohledy na lavičce, to současný nároďák, kde se zabydlují nové tváře typu Matěje Šína nebo Jiřího Bouly, nepotřebuje.