Brabec: Ewerton Čechem? To je na čtyři roky, refreshnout DNA jde i jinak

Najít trenéra i manažera národního týmu, za rohem EURO... Když se před čtrnácti měsíci stal Erich Brabec technickým ředitelem fotbalové asociace, bez rozcvičení vběhl na nové hřiště a hned začal řešit klíčové úkoly. „Říkal jsem si: To bude pecka! A byl to šok...“ vrací se k tomu, jak Pavel Nedvěd z dohodnuté funkce u „repre“ vycouval. V rozhovoru pro Ligu naruby ale popisuje další, následné zádrhele jako kauzu Sadílkova koloběžka nebo zmatky kolem Patrika Schicka. Po sázce na pragmatický herní styl a uklidnění situace přibližuje možný „refresh DNA reprezentace“ tvářemi z ciziny. Co Brazilec Ewerton? „To je běh na dlouhou trať,“ říká a nabízí jinou cestu.