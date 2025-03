Hašek plánuje nasadit obě zbraně hromadného ničení. Proti Faeřanům nastoupí Schick i Chorý

Vstoupit do diskuse (

Už jen pár desítek hodin zbývá do prvního zápasu světové kvalifikace proti Faerským ostrovům. Česko zahajuje vysoce očekávanou kampaň, během které se rozhodně nemíní krčit v koutě. A hned na úvod chce vytáhnout zbraně hromadného ničení. Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz realizační tým v čele s Ivanem Haškem dospěl k rozhodnutí zařadit do sestavy oba ofenzivní klenoty – Patrika Schicka i Tomáše Chorého. Jen na lavici by měl zůstat Lukáš Červ.