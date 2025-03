Špatný trávník v Hradci? Máme takovou kvalitu, že si s tím poradíme, věří Souček

Jste nachystaní na start kvalifikace?

„Mistrovství světa je pro mě a celý tým největší motivace. Jsem v národním týmu dlouho, s plno kluky jsme hráli EURO. Víme, že EURO je skvělá věc, ale s mistrovstvím světa se to nedá srovnat. Kvalifikaci a účast na MS osobně beru jako maximální prioritu. Proti Faerům nám to začíná, jsme odhodlaní udělat pro postup maximum.“

Vzpomínáte na poslední zápas s Faery, který jste v minulé evropské kvalifikaci v Plzni vyhráli těsně 1:0, kdy jste proměnil penaltu?

„Tenhle nedávný zápas máme ještě všichni v hlavě, chtěli bychom si z něj určitě vzít tu výhru. Všichni víme, že první poločas byl z naší strany dobrý, akorát jsme několikrát selhali v koncovce. Z toho vyplynul vstup do druhé půle, kde už tolik šancí na naší straně nebylo. Pamatuji si na jednu z nejtěžších penalt, kterou jsem potřeboval dát, abychom se dostali na EURO. Z toho pramení, že když jsme v podobném zápase v šanci, musíme se maximálně soustředit a vstřelit první gól. Pak je to jednodušší. Každou minutu, když tým jako jsou Faery odolává, je to složitější. Chceme rozhodně být kvalitní v koncovce.“

Může být problémem trávník, který se v Hradci musel částečně nově pokládat?

„Vnímal jsem to z médií, byl na to tlak. Čeká nás na něm trénink, osaháme si, jak na tom trávník je. V Hradci udělali maximum, my to na hřišti snad v sobotu zvládneme. Nejsem ten, kdo se na něco vymlouvá. S klukama máme takovou kvalitu, že to tady zvládneme.“

Jak je pro favorita důležité dobré hřiště?

„Vždycky je to horší pro silnější tým, co je víc na balonu, když není trávník v ideálním rozpoložení. Ale máme v týmu zkušené hráče, abychom si s tím poradili, teď si to hodinovým tréninkem vyzkoušíme. Ať budeme hrát na čemkoliv, navíc věřím, že bude trávník kvalitní, tak to pro nás nebude problém.“

Těší vás forma ofenzivních hráčů?

„Jsem moc rád. Jsem také vášnivý fotbalový fanoušek, sleduji kluky, jak hrají v jiných týmech. Zvlášť ofenzivní hráči teď hrají na maximum, střílí góly, jsou pro týmy důležití. Sešli jsme se tady s dobrou formou. Pár šancí si proti Faerům určitě vytvoříme, když jejich tým otevřeme gólem, bude to pak mnohem jednodušší.“

Může to pro vás být v reprezentaci osobně poslední kvalifikace na MS?

„Máte pravdu, ale nervozitu kvůli tomu necítím. Nedávno mi bylo třicet, může to být má poslední světová kvalifikace. Zatím jsem na světový šampionát odehrál jednu. Je to dvacet let od doby, co tam bylo Česko naposledy. Chci být tím hráčem, co se tam dostane a tým na turnaji povede. To je má maximální motivace, dávám na to velký důraz.“