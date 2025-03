Lvíčata uhrála cennou remízu se Španělskem. Suchopárkův nástupce? Ve hře i Bílek

Lvíčata vede Jan Suchopárek od srpna 2021. Přivedl je na oba evropské šampionáty, jeho éra je rozhodně úspěšná. Bez ohledu na to, jak dopadne červnové mistrovství, odejde se vztyčenou hlavou. Další kontrakt si ovšem nevybojoval. Na prestižní pozici si FAČR vytipoval jiná jména. „Nikdy jsem budoucnost extra neřešil. Kromě toho co se bude dít u nás v rodině. Dva cykly u jednadvacítky nemělo moc trenérů. Pro mě to byl vrchol,“ prohlásil v rozhovoru pro Sport bývalý výborný obránce. Má nadhled. Tuší, že pokračovat nebude.

V pátek večer mu odstartovala závěrečná fáze jeho působení u mužstva. Přípravný duel ve Španělsku s domácím výběrem se povedl. Díky dvěma brankám útočníka Daniela Fily uhráli mladí Češi hodnotnou remízu 2:2. A to ještě do 81. minuty vedli. „Je to cenný výsledek. Ve druhé půli jsme nehráli dobře, v podstatě jsme se jenom bránili,“ přiznal Suchopárek.

Pohotový zakončovatel Fila, jenž v italských Benátkách vypadl ze sestavy, skóroval v první půli dvakrát během minuty a otočil skóre z 0:1 na 2:1. „Super dva góly, ale pořád šlo o přátelský zápas. Nic to neznamená. Radši bych je ušetřil na EURO, třeba na Anglii. Ale minimálně v hlavě mi to může pomoct,“ líčil Fila.

První gól trefil zblízka o tyč po přihrávce Martina Suchomela, druhý po hezké kličce a precizní střele k tyči. „Víme, jaké hráče měl soupeř. I když byla výhra blízko, remízu bereme. Dvakrát jsme využili chybu v jejich rozehrávce.“

Svědík odmítl, co Bílek?

Jak to vypadá s novým koučem? Po odmítnutí Martina Svědíka jsou prý ve hře někdejší šéf reprezentačního áčka Michal Bílek a asistent u stejného výběru Jiří Chytrý. U Bílka je ovšem velký otazník. Podle zdrojů Sportu se měl vyjádřit, že už trénovat ze zdravotních důvodů nechce. To ale může platit jen pro klubovou scénu, kde je více stresu než u národního týmu, který se schází párkrát za rok. Tahle role by mohla takticky silného trenéra zajímat.

Hledání Suchopárkova nástupce má v gesci Erich Brabec, technický ředitel federace. Cílil na Svědíka, jenž je po konci ve Slovácku nachystaný k návratu na klubovou scénu. Dlouhodobě se spekuluje, že by mohl nahradit Miroslava Koubka v Plzni. Není vyloučeno, že k tomu dojde už po tomto ročníku. „Zajímá mě,“ přiznal Brabec na přelomu roku v rozhovoru pro Ligu naruby, když dostal konkrétní otázku, zda ho v souvislosti s obsazením pozice u reprezentační mládeže interesuje Martin Svědík.

Zdroje redakce se shodují na tom, že uznávaného trenéra nabídka potěšila, dlouho ji zvažoval. Nakonec však řekl: NE.

Kdyby například vydržel u Lvíčat stejně jako Suchopárek čtyři roky, byl by mimo klubovou scénu dohromady pět let, což je pro psychologického perfekcionistu dbajícího na dennodenní fungování týmu s potřebou zkoušet si metody v tréninkovém procesu a stále se vyvíjet zkrátka dlouho.

V tomto duchu měl být Brabcovi verdikt s díky oznámen. FAČR tak musí hledat dále. Suchopárek má nicméně vrchol svého povedeného angažmá teprve před sebou.

Přípravné utkání fotbalistů do 21 let v Lorce (Španělsko):

Španělsko - Česko 2:2 (1:2)

Branky: 10. Joseph, 81. Tarrega - 20. a 21. Fila.

Sestava Česka: Horníček - Halinský, Prebsl, Spáčil (86. Ševínský) - Višinský, Hadaš, Stránský (68. Langhamer), Vydra (86. Kričfaluši), Suchomel (68. Harušťák) - Fila (79. Vojta), Sejk. Trenér: Suchopárek.