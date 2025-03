Čtete: Skaut Slavie chytal na Gibraltaru: Jsou na vzestupu. Kolik si vydělají hráči?

James Scanlon, to jméno si zapamatujte. Má osmnáct let, nejčastěji nastupuje na levém křídle, patří Manchesteru United a před dvěma týdny již byl na lavičce áčka v domácím utkání proti Realu Sociedad (4:1). „Momentálně je největší nadějí gibraltarského fotbalu,“ má jasno Jacko-Lysák. „Válí v juniorských kategoriích Manchesteru United, kam si ho vytáhli, a už nakukuje do A-týmu. Určitě se může stát jedním z nejlepších hráčů v historii země. I on je jedním z těch, kteří se narodili v Anglii,“ doplňuje. Scanlonova matka Gabriella je bývalou atletkou, která dodnes drží na Gibraltaru rekord v kategorii štafetového běhu na 400 metrů. James nastoupil poprvé za áčkovou reprezentaci před rokem, premiérovou branku coby sedmnáctiletý vstřelil Lichtenštejnsku.

James Scanlon se pokusí prosadit v Manchesteru United • Profimedia.cz