Bezzubá „lvíčata“ v generálce nepřesvědčila. Pozměněná sestava podlehla Norům

Částečně polehčující okolností je, že po hodnotné remíze se Španělskem nenastoupili v základu proti Norsku ti nejlepší. Až po hodině hry šly do akce opory Sejk, Vydra, Fila či Spáčil. Ani oni však neotevřeli pevnou norskou defenzivu. Severský sok si výhru zasloužil. „Byť byli Norové mladší než my, měli kvalitnější techniku a soubojovost. Těžko jsme se dostávali do zakončení,“ hodnotil kouč Jan Suchopárek. „První poločas byl jednoznačně pro soupeře,“ dodal.

Seveřané vedli po Skogvoldově hlavičce ze 23. minuty po centru z levé strany, kdy se dvacetiletý útočník nacpal mezi české stopery a pokořil debutanta Jiřího Borka v bráně. Talent z Fredrikstadu pár vteřin před ním napálil ze sedmnácti metrů tyč a před koncem utkání proměnil pokutový kop. Střídající gólman Tadeáš Stoppen z olomoucké Sigmy na jeho polovysokou ránu nedosáhl.

Vítězové si vypracovali ještě pár dalších možností. „Každá porážka je nepříjemná, nemluví se mi úplně dobře. Obměnili jsme tým a bylo vidět, že někteří hráči byli možná nervózní,“ mínil Suchopárek, jenž na Pyrenejském poloostrově otestoval dvě rozestavení.

Výkon „lvíčat“ byl až na část druhé půle nepřesvědčivý, těžkopádný a kouč má se svými kolegy o čem přemýšlet. Úroveň hry zvedli až střídající borci, kteří patří za běžných okolností do elitní jedenáctky. „Když nastoupila garnitura, která hrála proti Španělsku, bylo vidět jednoznačné zlepšení a kvalita. Soupeře jsme zatlačili, bohužel jsme mu za stavu 0:1 hloupě nabídli penaltu a bylo rozhodnuto,“ povzdechl si trenér.

Do mistrovství schází tři měsíce, otazníky v nominaci po pobytu ve Španělsku spíš přibyly. Zároveň se otevírá šance pro ty, co se tentokrát do výběru nedostali. V zbytku ligové sezony mohou opoutat a probít se do konečné nominace. „Nějakou představu máme. S hráči komunikujeme a platí ukázaná na hřišti. Máme užší kádr, a když někteří hráči chybí, je to znát na výkonu. Určitě se ale dá od pár věcí odrazit,“ sdělil kouč. „Je potřeba zohlednit sílu soupeřů, ale jestliže jsme za dva zápasy vystřelili pětkrát, je to málo,“ přiznal.

Na finálovém turnaji čeká Čechy ve skupině trojice Německo, Anglie a Slovinsko. Všechny duely se odehrají v Dunajské Stredě.

Borek po debutu: Rodina to prožívá

Ve Slovácku po startu jarní sezony vypadl ze sestavy, přednost nyní dostává uzdravený mazák Milan Heča. Ovšem za reprezentaci U21 si Jiří Borek (22) konečně zachytal. Debut si zapsal v přípravě ve Španělsku proti Norsku (0:2) a v první půlce, kterou absolvoval, inkasoval jednou. V poločase ho vyměnil Tadeáš Stoppen. „Kdybych nedostal gól a vyhráli jsme, byl bych radši,“ uvedl brankář po své premiéře.

Těší vás, že si můžete udělat první čárku v dresu „lvíčat“?

„Jsem samozřejmě rád, že ta šance konečně po půl roce, co jsem jezdil s jednadvacítkou, přišla. Jenom škoda, že to nedopadlo vítězně. Ale moc jsem si to užil. Určitě na to budu vzpomínat. Snad jsem nenastoupil naposledy.“

Dala se ta gólová hlavička chytat?

„Těžké…Viděl jsem hráče, jak bude centrovat. Řval jsem na Prepyho (Prebsla), že má záda. Bohužel jsme si střelce nepohlídali a dal mi to do protipohybu. To už je loterie. Bohužel jsem s tím nedokázal nic udělat.“

Jak jste se chystal na premiérový duel?

„Na každý zápas se připravuju stejně. Ať už chytám anebo ne. Nikdy nevíte, co se stane. Je potřeba z toho nedělat vědu a nedostávat se zbytečně pod tlak. Myslím, že mi to vyšlo. Rodina to prožívá, nějaké zprávy na telefonu určitě mít budu.“

Jak to vidíte s nominací na červnový šampionát na Slovensku?

„Vracím se zpátky do klubu a budu se snažit zapojit se co nejdříve do tréninku. Budu dělat maximum, abych ve Slovácku zase dostal šanci a mohl si zasloužit nominaci na EURO. Chci dokázat, že na to mám.“

Přípravné utkání fotbalistů do 21 let v Lorce (Španělsko):

Norsko - Česko 2:0 (1:0)

Branky: 23. a 84. z pen. Skogvold.

Sestava Česka: Borek (46. Stoppen) - Koželuh (46. Suchomel), Ševínský, Prebsl (63. Spáčil), Harušťák (75. Halinský) - Kričfaluši, Sojka (63. Stránský) - Juliš (63. Vydra), Langhamer (63. Fila), Šíp (46. Višinský) - Vojta (63. Sejk). Trenér: Suchopárek.