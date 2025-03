Přesvědčivý start Tuchela na lavičce Anglie. Kane zářil a pochvaloval si: Okamžitě zapadl

Je to dost možná nejtěžší práce ve světovém fotbale. Lidé na ostrovech očekávají okamžitý úspěch, a čekají na něj už bezmála 80 let. Teď se do horkého křesla anglické reprezentace usadil poprvé Němec Thomas Tuchel a při premiéře obstál, když si připsal dvě důležité výhry. „Přinesl do týmu spoustu energie. Jeho vášeň a taktická analýza je na nejvyšší úrovni. Víme, že se postupně budeme zlepšovat,“ pochvaloval si kapitán Harry Kane.