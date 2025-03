Čeští mladíci bez EURO: zklamání i Bergerův dohled. Definitivně rozhodla chyba gólmana

Vstoupit do diskuse (

Tohle bylo velké zklamání. Objevily se také slzy. Čeští fotbalisté do devatenácti let prohráli úterní zápas s Nizozemskem vysoko 0:4 a přišli o postup na letošní EURO. Utkání definitivně zlomila fatální chyba gólmana Pedra Rodrigueze. „Je to nepopsatelné,“ soukal ze sebe kapitán týmu Bohuslav Musil. „Velký smutek a bude dlouho trvat, než se z toho oklepeme,“ pokračoval.