Buffon už pálí za Česko! Ukázal důraz i rychlost, gólem pomohl k obratu a demolici Francouzů

Jeho nominace do české mládežnické reprezentace vyvolala velké haló. Louis Thomas Buffon, syn legendárního brankáře Gianluigiho, si nyní odškrtl další milník - v duelu proti Francii pomohl premiérovým reprezentačním gólem v kategorii do 18 let k vysoké výhře 4:1. Kromě něj se prosadili i mladíci ze Sparty, Slavie či Baníku.

Reprezentace do osmnácti let pod vedením Václava Jílka završila přípravný turnaj v Portugalsku demolicí Francouzů. Soupeř šel přitom do vedení, ještě do poločasu však srovnal Marek Naskos ze Slavie. Otočku ve druhé půli dokonal Marek Havrlík ze Sparty, pak už přišla Buffonova chvíle.

Coby střídající hráč stíhal odkopnutý míč českými beky, za půlkou díky dobrému důrazu vyhrál souboj s obráncem Les Bleus a mířil vstříc brance soupeře. Rychle se dostal i před dalšího Francouze, jehož dobře odmítl tělem, a přímočarou akci zakončil brankou na 3:1.

Spoluhráči se k němu ihned seběhli k oslavě, aby ne, mladík, jenž zvýšil zájem veřejnosti o Jílkův výběr, se radoval z první trefy v českém dresu. Konečný stav dal zápasu ostravský Jiří Míček.

I díky Buffonovi tak reprezentace do osmnácti let zakončila turnaj po dvou ztrátách vítězně. Předtím remizovala s Anglií (2:2) a padla s domácím Portugalskem. (0:2).

Přípravné utkání fotbalistů do 18 let v Rebordose (Portugalsko):

Česko - Francie 4:1 (1:1)

Branky Česka: 35. Naskos, 46. Havrlík, 64. Buffon, 80. Míček.