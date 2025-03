Repre v březnu: tvrdá robota místo ladné kombinace. Ale výsledky už půl roku jsou, kostra je daná

PŘÍMO Z PORTUGALSKA | Nebyl to sraz, na který se bude dlouho vzpomínat. Nicméně ono je to vlastně dobře. Protože pokud by to tak bylo, nastal proti outsiderům z Gibraltaru a Faerských ostrovů nějaký průšvih. Takhle česká reprezentace sice nenastřílela dohromady třeba deset gólů, jak optimističtí fanoušci doufali, ale splnila povinnost. Co ukázal březen směrem k červnové konfrontaci s Balkánci, po které budeme chytřejší směrem k (ne)účasti na mistrovství světa 2026?