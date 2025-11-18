Chorý po rekordním zisku SRDCAŘEM proti Gibraltaru i celé kvalifikační skupiny
Povinnou výhru české fotbalové reprezentace proti trpaslíkovi z jihu Evropy řídil gólem a dvěma asistencemi útočník Tomáš Chorý. Na finálním výsledku 6:0 měl obr na hrotu velký podíl a vedle tradičního známkování deníku Sport ovládl také metriky PENNY INDEXU. Ve sledovaných statistikách nasbíral jednoznačně nejvyšší počet bodů v jednom zápase za celý kvalifikační cyklus a díky obrovskému zisku z tohoto utkání se vyhoupl i na první místo v součtu celé kvalifikace mistrovství světa.
Už o poločase na světelné tabuli svítilo vysoké skóre 5:0 a hned na čtyřech trefách měl Chorý zásadní podíl. Na první a pátý gól přihrál, druhý sám vstřelil a u čtvrtého vtipně pustil míč za sebe na volného Adama Karabce, který bez problémů skóroval.
A jelikož se šest branek rozmělnilo mezi šest různých gólových střelců, tak útočník s devatenáctkou na dresu zůstal na první příčce mezi českými reprezentanty v počtu gólů, asistencí i střel na branku.
Výsledkem je tak v PENNY INDEXU rekordní zisk 95,2 bodů ze 100. Žádný hráč v tomto kvalifikačním cyklu nenasčítal v jednom utkání tolik bodů, dosud se dokonce nikdo nevyhoupl ani na číslo 87.
Za ním se pak umístila aktivní dvojice z pravé strany hřiště. Druhé místo obsadil s 82,4 body Vladimír Coufal a hned za ním se pak nachází David Douděra, který obdržel 76,9 bodů. V základních statistikách pak oba zapsali stejná čísla: jeden gól, jedna asistence, dvě střely na branku.
První čtyřku uzavírá další ze střelců Robin Hranáč (73,0), který vedle premiérového gólu za národní tým přispěl k výhře také pěti vyhranými souboji o ztracený míč, což byl nejvyšší počet ze všech Čechů.
Závěrečný zápas skupiny kvalifikace mistrovství světa pak přinesl také změnu v celkovém pořadí žebříčku o největšího SRDCAŘE národního týmu. Tomáš Chorý díky rekordnímu zisku proti Gibraltaru zvýšil svůj průměrný zisk za celý kvalifikační cyklus na 69,1 bodů a vyhoupl se rovnou na první místo.
Za ním pak zůstal na druhé příčce kapitán Tomáš Souček (65,9), který po pondělním utkání přeskočil dosud vedoucího Patrika Schicka. Nejlepší střelec reprezentace v kvalifikaci se tak o jedinou desetinku propadl za Součka a zůstává na třetím místě.
O čtvrtou příčku se dělí se shodným ziskem 65,6 bodů Lukáš Červ a Ladislav Krejčí.
Co je Penny Index?
Deník Sport a web iSport hledá společně s partnerem české reprezentace Penny největšího českého srdcaře. Ten se vybírá na základě statistik jako je nejvíce získaných balonů, vyhraných soubojů, ale i střel na bránu, asistencí nebo gólů. Defenzivní akce tvoří 60 procent hodnocení, ofenzivní pak 40 procent.