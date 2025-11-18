Předplatné

Slovácko konečně našlo trenéra! Poslední tým ligy přebírá Skuhravý

Michal Koštuřík
Chance Liga
Tak sláva. Slovácko, poslední celek fotbalové Chance Ligy, našlo nástupce odvolaného trenéra Jana Kameníka. Po odmítnutí několika adeptů se klub dohodl s Romanem Skuhravým (50), jenž skončil na začátku října na lavičce slovenských Košic. Do Česka se vrací po čtyřech letech, naposledy vedl ve druhé lize pražskou Duklu. Ostrá premiéra ho čeká v neděli v derby proti Zlínu.

Klub příchod nového trenéra oznámil na svém webu. „1.FC Slovácko dnes oficiálně potvrzuje, že novým hlavním trenérem A-týmu se stává Roman Skuhravý. Klub se s novým koučem dohodl na spolupráci s platností od dnešního dne. Společně s novým trenérem se k týmu připojil také jeho syn David Skuhravý, který doplní stávající realizační tým a bude se společně s Richardem Vaďurou věnovat kondiční přípravě hráčů,“ uvedlo Slovácko.

Padesátiletý Roman Skuhravý je bratrancem Tomáše Skuhravého, bývalého vynikajícího útočníka a aktuálně sportovního manažera Slovácka. Původní informace byla, že dva Skuhraví v jednom klubu nebudou, ovšem situace se v posledních dnech otočila a došlo k dohodě.

Nový trenér už bude mít na povel úterní trénink.

