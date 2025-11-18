Slovácko konečně našlo trenéra! Poslední tým ligy přebírá Skuhravý
Tak sláva. Slovácko, poslední celek fotbalové Chance Ligy, našlo nástupce odvolaného trenéra Jana Kameníka. Po odmítnutí několika adeptů se klub dohodl s Romanem Skuhravým (50), jenž skončil na začátku října na lavičce slovenských Košic. Do Česka se vrací po čtyřech letech, naposledy vedl ve druhé lize pražskou Duklu. Ostrá premiéra ho čeká v neděli v derby proti Zlínu.
Klub příchod nového trenéra oznámil na svém webu. „1.FC Slovácko dnes oficiálně potvrzuje, že novým hlavním trenérem A-týmu se stává Roman Skuhravý. Klub se s novým koučem dohodl na spolupráci s platností od dnešního dne. Společně s novým trenérem se k týmu připojil také jeho syn David Skuhravý, který doplní stávající realizační tým a bude se společně s Richardem Vaďurou věnovat kondiční přípravě hráčů,“ uvedlo Slovácko.
Padesátiletý Roman Skuhravý je bratrancem Tomáše Skuhravého, bývalého vynikajícího útočníka a aktuálně sportovního manažera Slovácka. Původní informace byla, že dva Skuhraví v jednom klubu nebudou, ovšem situace se v posledních dnech otočila a došlo k dohodě.
Nový trenér už bude mít na povel úterní trénink.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|2
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu