Jak byl Řepka zatčen v Londýně? Film Hříšník incident vysvětlí. Tento týden vstupuje do kin

Film Hříšník mapující fotbalovou kariéru a život známého bouřliváka Tomáše Řepky míří do kin už tento týden ve čtvrtek. Legendární obránce měl při jeho přípravách jediný požadavek. Nepřál si žádnou oslavu, ani pochvalný pomník, chtěl autenticitu. ,,Nikdo by mi nevěřil. Nemá cenu, ze sebe dělat někoho, kým jsem nebyl. Dobře vím, kým jsem byl a lidi nejsou hloupí“, uvedl Řepka se svou typickou přímočarostí.
Tah Tomáše Řepky na branku je cítit v samotném filmu v plném rozsahu. Hlavní protagonista se nevyhýbá i méně populárním tématům v jeho životě. Jedním z nich je i jeho incident, který vedl k zadržení v Londýně. ,,K nám do klubu jezdil člověk, co nám myl auta. Dal jsem mu své Ferrari a ptal se ho, jestli s ním umí jezdit. Po tréninku mi kluci říkali: ´Ani tam nechoď.´ Auto bylo doslova narvaný ve zdi“, vypráví fotbalový rebel v exkluzivní ukázce z filmu Hříšník.
Tehdy se jednalo o nevšední událost, protože obránce hrající v tu dobu Premier league za West Ham United skončil v Londýně za mřížemi. ,,Řešil jsem to s právníky a snažil se ho vytáhnout ven. Pak se to dlouho řešilo“, vzpomíná tehdejší trenér brankářů Luděk Mikloško.
K tehdejší neslavné události se vrací také hlasatel West Ham United Russ Budden: ,,Dělal jsem v tu dobu rozhovory s ostatními hráči West Hamu a ti o tom dost mluvili. Vzpomínali, že ho museli držet, aby zabránili dalšímu útoku. Je to prostě součást jeho příběhu. Takový byl Tomáš Řepka.“
Známý bouřlivák, jehož kariéru lemovaly sportovní úspěchy, úžasná kariéra a také nespočet kauz by však prý dnes již reagoval jinak: ,,Samozřejmě dneska bych se zachoval jinak, ale tohle byl můj život v dobrém i špatném. Prožil jsem ho, jak jsem ho prožil a tehdy jsem takový byl. Dnes to vidím jinak“, vysvětluje Řepka.
Jeho film vstupuje do všech kin už tento týden ve čtvrtek a v sobotu dokonce dorazí Řepka na promítání s besedou a autogramiádou osobně do Brna. Pokračuje tak jeho turné, kdy vyprodává kina.
