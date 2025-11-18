Soupeř pro baráž? Balkán či Ostrovy, ve hře je i Slovensko. Ve finále může dojít na Itálii
Povinná výhra 6:0 proti Gibraltaru a zároveň ostuda Slovenska 0:6 v Německu daly fotbalové reprezentaci jistotu. Do baráže o mistrovství světa půjde Česko ze druhého koše, takže semifinále odehraje na domácí půdě proti papírově slabšímu soupeři. Kdo to ale bude? Už teď je jasné, že se mezi potenciálními soky ve třetím koši objeví Albánie a Kosovo. Na základě úterních výsledků pak přibudou další – pravděpodobně dva z trojice Bosna a Hercegovina, Irsko a Severní Makedonie. Ve finále pak už budou čekat těžší váhy jako třeba Itálie.
Původně to vypadalo, že se Češi o pozici mezi nasazenými budou muset strachovat až do poslední chvíle, ale v minulých dnech jim vycházelo téměř všechno dokonale. Díky výsledkům v ostatních skupinách tedy už nyní můžou počítat s příznivou pozicí ve druhém koši.
Jen na okraj, matematicky stále hotovo není, ale aby Česko ještě propadlo do třetího koše, muselo by mimo jiné Kosovo porazit Švýcary alespoň o šest branek. Matematické modely tomuto sci-fi scénáři nedávají šanci ani jedinou tisícinu procenta. Prakticky je to prostě nemožné.
Takže pojďme k realistickým variantám. Na rozložení barážových košů budou mít vliv ještě tři večerní zápasy:
- Rakousko - Bosna a Hercegovina
- Skotsko - Dánsko
- Severní Makedonie - Wales
Pokud v nich vše dopadne podle očekávání, před čtvrtečním losem budou v osudí pro český tým vedle již potvrzené Albánie a Kosova také výběry Irska a Bosny a Hercegoviny. Ale variant je celá řada.
Pokud například Severní Makedonie urve ve Walesu alespoň bod, zařadí se do třetího koše právě ona. Bosna naopak stále může pomýšlet na přímý postup. Pokud v Rakousku uspěje za tři body, poskočí na první místo a pošle do baráže právě Rakousko, které by díky dobrému bodovému zisku v žebříčku FIFA poskočilo automaticky do prvního koše.
Totožná je pak situace ve skupině C. Skotsko potřebuje doma porazit Dánsko, aby si rovnou zajistilo letenku do Severní Ameriky. V opačném případě se pravděpodobně zařadí vedle Česka do druhého barážového koše, ale bude muset čekat i na výsledky na jiných stadionech.
To samé platí pro Slovensko. Pokud totiž všechny tři výše zmíněné zápasy dopadnou opačně, než naši východní sousedé potřebují (výhra Bosny, neprohra Skotska, výhra Walesu), propadnou se do nepopulárního třetího koše právě oni.
Finále: Itálie, Turecko a kdo dál?
Čtvrteční los baráže pak kromě semifinálových dvojic určí rovnou i celé minipavouky pro každou čtveřici zemí, takže bude dopředu jasné, z jaké dvojice vzejde případná poslední překážka pro český tým. Zároveň se také dozvíme, na čí půdě se rozhodující utkání odehraje. Na rozdíl od semifinále v tomto případě totiž lépe postavený tým nemá výhodu domácího prostředí, ale dějiště finále se také losuje.
A kdo tedy připadá v úvahu jako soupeř pro tento zápas?
Na úvod připomeňme, že do baráže vstupuje 16 týmů a na šampionát postoupí čtyři z nich. Při losu se tak účastníci rozdělí do čtyř samostatných „větví“ a z každé z nich vzejde jeden vítěz, který si na poslední chvíli zajistí zlatý kupón pro cestu na mundial.
V každém kvartetu přitom bude přesně jeden tým z každého koše. V jednom semifinále se spolu střetnou celek z prvního proti týmu ze čtvrtého koše a ve druhém pak země z druhého a třetího.
Pokud tedy Česko překoná první překážku a postoupí do finálového klání, postaví se týmu buď z prvního, nebo ze čtvrtého koše. Právě nepopulární poslední koš je určený pro země, které neuspěly v kvalifikačních skupinách, ale zachránily se dobrým výsledkem v Lize národů.
V něm se tak nachází Rumunsko, Švédsko, Severní Irsko a k nim se přidá buď Wales, nebo Severní Makedonie. Oba tyto celky se proti sobě střetnou v souboji o druhé místo ve skupině J, poražený pak bude muset vzít za vděk vstupenkou z Ligy národů.
Důležitější je pak pohled do prvního koše, kde by se měl finálový sok nacházet spíš. Stoprocentně se v něm objeví Itálie a Turecko, k nim pak pravděpodobně přibudou Ukrajina a Polsko. Místo nich se sem pak mohou stále propadnout také Dánsko a Rakousko, a to v případě, že v úterý večer prohrají.
Na koho tedy Češi narazí a dokáže se národní výběr probojovat až na světový šampionát?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|8
|7
|1
|0
|26:4
|22
|2
Česko
|8
|5
|1
|2
|18:8
|16
|3
Faerské ostrovy
|8
|4
|0
|4
|11:9
|12
|4
Černá Hora
|8
|3
|0
|5
|8:17
|9
|5
Gibraltar
|8
|0
|0
|8
|3:28
|0