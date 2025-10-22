Poborský a Šmicer: „Repre“ jako vedlejšák, nesmysl, nedůstojné! Co Mancini?
Oba „oblékali dres“ fotbalové asociace, dokonce kandidovali na pozici jejího šéfa. Dnes už zvenčí sledují, jak David Trunda i jejich bývalý parťák ze hřiště Pavel Nedvěd hledají nového velitele národního týmu. Co si o tom Vladimír Šmicer a Karel Poborský myslí? „Mít překlenovacího kouče v případě, že neseženou stálého, mi přijde jako nesmysl,“ říká v rozhovoru pro deník Sport a web iSport Poborský. „Žádný trenér nemůže mít reprezentaci jako vedlejšák!“ tvrdí rázně Šmicer.
Dvě legendy českého fotbalu Vladimír Šmicer a Karel Poborský rozdávají před multikinem na Chodově na akci stanice CANAL+ Sport autogramy nekončícímu hadu fanoušků. A nějakých sedmdesát metrů od nich právě prochází nenápadně davem manažer reprezentací Pavel Nedvěd s partnerkou Darou Rolins. „Někde tady proběhl, mohli jste se zeptat jeho,“ směje se Poborský.
Jak sledujete výběr nového reprezentačního trenéra?
Poborský: „Pro mě by asi bylo nejlepší, kdyby nejbližší dva zápasy dodělal realizák, který u národního týmu zůstal. Když už odvolali Ivana Haška s Jardou Veselým, tak Jaroslav Köstl je jasná volba – a měli to tak i říct rovnou. Že hledají dva trenéry, proč? Je to trošku zbytečný, divně reprodukované ven. Mít překlenovacího kouče v případě, že neseženou stálého, mi přijde jako nesmysl. Teď nás čeká přátelák se San Marinem a Gibraltar. Troufám si tvrdit, že kdybychom nastoupili my, tak alespoň remízu ukopeme. Zápas s Gibraltarem jsem komentoval, mám ho za nejslabší mužstvo, které jsem viděl, a to ho nechci hanět. Ale jsou to jasné tři body. Pak budou dvě zásadní utkání, v březnu v baráži. Myslím si, že do té doby je času dost, aby našli stálého trenéra.“
Hlavním cílem je získat nastálo kouče ze zahraničí. Vy jste tam oba léta působili, bylo by vám tohle řešení blízké?
Šmicer: „Já bych byl raději, kdyby to byl Čech. Ale nějaká zahraniční cesta by mi vůbec nevadila. Už to beru tak, že jsme v Evropě, je to úplně jedno.“
Poborský: „Nemám s tím problém. A myslím, že šatna taky ne. Doba už je úplně jinde. Proč by to neměl být cizinec? Ale zároveň musí být lepší než naši trenéři. Platí to samé, co u hráčů. A pak je důležité, co vlastně hledáme. Co by kouč měl splňovat, jaké atributy, co je to hlavní, co může nároďáku dát. Necháme se překvapit, tohle už musí zajistit Méďa se sportovním týmem okolo. Jsem sám zvědavý, koho přivedou. V Česku vidím jediného trenéra. Jenže Jindra Trpišovský řekl, že nechce, chápu to. Ale opakuju, že ten, kdo přijde ze zahraničí, musí být lepší.“
Máte i vzhledem ke své bohaté hráčské minulosti v cizině nějaký tip?