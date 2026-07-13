Černý o rozhovoru po Faerech: Žádal jsem, abych ho nedělal já. Kdo za ním pak přišel?
Rozhovor Václava Černého po prohře českých fotbalistů 1:2 v kvalifikaci MS 2026 na Faerských ostrovech se ještě tentýž den stal hitem sociálních sítí. Viditelně rozladěný hráč odešel z rozhovoru pro Českou televizi. „Tehdy jsem několikrát žádal, abych ten pozápasový rozhovor nemusel dávat já. Jsem zkrátka upřímný, odpověděl jsem tak, jak jsem to cítil, a kdybych měl ten rozhovor dělat znovu, odpovím stejně," vysvětlil nyní okolnosti v rozhovoru pro iSport.cz Celý si ho přečtěte ZDE>>>
Zavzpomínejme. Češi v říjnu při kvalifikaci na mistrovství světa senzačně prohráli na Faerských ostrovech 1:2, což následně stálo místo tehdejšího kouče Ivana Haška. Hned po zápase se před kameru České televize postavil Václav Černý a reportér se zeptal na jeho účinkování při prvním inkasovaném gólu. „Jak jsem u něj byl?“ zeptal se reportéra, který mu vysvětlil, aby popsal situaci ze svého pohledu a zda měl střílejícího hráče navázat. „Že já jsem se měl navázat na hráče?" ptal se Černý.
Otázka, jestli to byl jeho hráč, nebo ne, Černého úplně rozlítila. „Já jsem běžel zpátky, jako všichni ostatní. Vy si to nějak vyhodnotíte určitě, takže klidně udělejme to, že to dejte na mě, ten gól," zakončil a odešel.
Poté, co v pátek ohlásil konec reprezentační kariéry, Černý popsal, jak televizní rozhovor vnímá s odstupem. „Jsem zkrátka upřímný, odpověděl jsem tak, jak jsem to cítil, a kdybych měl ten rozhovor dělat znovu, odpovím stejně. Zpětně mi vadilo, že jsem byl vyobrazený jako potížista. Mám prostě na fotbal jiný pohled než hodně lidí v Česku, nestydím se za to a stojím si za tím,“ vrací se k rozhovoru hráč Besiktase, který řekl, že za ním poté přišli pouze tehdejší asistent Jaroslav Köstl, generální sportovní ředitel Tomáš Hübschman a hlavní trenér Ivan Hašek.
„Například Jarda Köstl za mnou přišel ještě večer po zápase. Společně jsme si tu situaci před inkasovaným gólem probrali a shodli jsme se, že to vidíme úplně stejně. Chyb tam bylo z naší strany mnohem víc a nešlo jen o mě. Byl jsem strašně rád, že jsme si takhle promluvili, protože jsem byl přesvědčený, že mám pravdu, ale začal jsem pochybovat, jestli nejsem blázen. Já jsem mohl situaci dohrát líp, ale vina se neměla házet na mě,“ myslí si o tehdejší prohře Černý.
Jeho reprezentační dráha se uzavřela právě tímto zápasem, později už nepřišla ani jedna nominace, chyběl také na světovém šampionátu v Americe, kde národní tým vypadl už ve skupině.
„Strávil jsem dvanáct let v zahraničí a moc dobře vím, jak se chovat po zápase před kamerou a jak vystupovat. Pokud byla pro někoho trocha upřímnosti až příliš, beru to, ale stojím si za tím, co jsem řekl. Člověk je po zápase v emocích, naštvaný z prohry… Navíc jsem několikrát říkal, že na rozhovor jít nechci, ale oni mě nevyslyšeli. Mluvil jsem prostě jenom tak, jak jsem to cítil,“ řekl osmadvacetiletý záložník v rozhovoru pro iSport.