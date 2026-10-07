Messiho poslední tango. Slzy, potlesk, ohňostroj během hry a 1+2 pro krále
Všichni fanoušci přišli na stadion pouze kvůli jednomu muži. Prakticky po celou dobu zápasu Argentiny proti Beninu volali „Messi“ a klaněli se svému králi. Při posledním utkání v reprezentaci dostal Lionel Messi obrovské ovace. I při exhibici bavil fanoušky podle mnohých nejlepší fotbalista v historii velkými kousky a při výhře 3:0 zapsal gól a dvě asistence.
Už před zápasem se ulice Buenos Aires znovu zahalily do modro-bílé, když fanoušci vítali krále při jízdě do poslední bitvy. Když hráči nastupovali na trávník, zahalil hrací plochu obrovský dres s číslem 10 a jmenovkou „Gracias“ (v překladu Díky), všech 85 tisíc fanoušků v ochozech šílelo a k nebi létaly ohňostroje.
Dojatý kapitán Argentiny se bránil slzám, trenér a jeho velký kamarád Lionel Scaloni už pláč neudržel. „Budete mi chybět. Děkuju bohu, že jsem Argentinec, jsem hrdý, že jsem Argentinec, a že jsem si s vámi mohl splnit sen,“ pronesl už po zápase dojatý kapitán.
Tleskali i hráči Beninu
Pro rozlučku s takovou legendou nebylo možné udělat jen nějaký ceremoniál před zápasem a po něm. Stadion Monumental se tak zastavil také v desáté minutě, symbolicky podle čísla, které Messi po většinu reprezentační kariéry oblékal.
Hlasitost oslavných chorálů fanoušků se v tu chvíli ještě zvýšila. K obrovskému aplausu se přidali také spoluhráči i soupeři z Beninu, zatímco sám Messi trochu rozpačitě mával nadšeným fanouškům.
Hráč s nejvíce zápasy za Argentinu (208), nejlepší střelec v historii země (126) i muž s nejvyšším počtem asistencí (67) pak všem ještě jednou předvedl svůj um. Po změně stran nacentroval z rohového kopu přesně na Nicolase Otamendiho a Argentina vedla, později kapitán přiťukl balon a Nico Paz zvýšil, skóre uzavřel sám Messi jistě proměněnou penaltou.
Chtěl bych tady hrát do konce života
Po závěrečném hvizdu si pak vzal do ruky mikrofon a naposledy jako hráč reprezentace promluvil ke svým fanouškům. „Bude mě hodně bolet, že už sem nebudu přicházet (jako hráč). Můžu vám slíbit, že kdyby to bylo na mě, chtěl bych tady hrát do konce života, protože nastupovat za národní tým Argentiny je ta nejhezčí věc, co se vám může stát,“ pronesl mimo jiné ve svém téměř desetiminutovém projevu.
Řada mladších argentinských fanoušků si přitom národní tým bez levonohého útočníka nedokáže přestavit. Od debutu v srpnu 2005 chyběl v sestavě pouze v naprosto ojedinělých případech. Celá země se tak musí připravit na novou éru.
Lionel Messi v reprezentaci
- 208 zápasů
- 126 gólů
- 67 asistencí
- 11 hattricků
- 6 účastí na mistrovství světa
Trofeje
- 2008 Olympijské hry
- 2021 Copa América
- 2022 Finalissima
- 2022 mistrovství světa
- 2024 Copa América
Individuální ocenění
- 2014 Nejlepší hráč mistrovství světa
- 2022 Nejlepší hráč mistrovství světa
- 2015 Nejlepší hráč Copa América
- 2021 Nejlepší hráč Copa América
- 2021 Nejlepší střelec Copa América