Ve stopách otce! Mourinho bere syna na lavičku, už dělal pro United analýzu

Otec a syn jako spoluhráči v jednom klubu? Ve fotbale nepříliš častá, ale vídaná věc. Avšak otec a syn v roli trenéra a asistenta? To už je pořádná rarita. Aktuálně je však k vidění v Manchesteru United. José Mourinho si totiž s sebou na lavičku bere 18letého syna Jose Maria a tvrdí o něm, že ho na trenérské dráze jednou nahradí.

Působil v mládeži Realu Madrid či Chelsea. Naposledy to syn Josého Mourinha zkoušel v akademii Fulhamu. Ale bez úspěchu. Svoji energii a volný čas začal věnovat přípravám na trenérskou kariéru.

Když Michael Carrick, záložník Manchesteru United, který po sezoně ukončí hráčskou kariéru a převtělí se do role mládežnického trenéra, přidal po zápase se Swansea fotku, jak kráčí sledovat utkání z lavičky, ne každého to trklo do oka.

Bystřejší si ale všimli dlouhovlasého mladíka kráčejícího vedle Josého Mourinha v teplákovce United, kterou nosí členové realizačního týmu a s vlastními iniciály na hrudi. Jednalo se o 18letého syna kouče „Rudých ďáblů“, který vedle svého otce nabírá zkušenosti.

Mladý Zuca, jak si říká, chce být jednou stejně jako otec fotbalovým trenérem. Pro svoje budoucí povolání si nemohl vybrat povolanějšího mentora. Ovšem už nyní prý Mourinha seniora překvapuje s taktickými analýzami.

„Někdy před rokem po sérii několika špatných zápasů za mnou doma přišel se svojí analýzou, proč se nám nedaří…,“ prozradil před pár měsíci Mourinho v portugalské televizi, jak ho mladší z potomků překvapil.

„Ukázal jsem ty statistiky mým asistentům a jasně jim sdělil, ať si dávají pozor, že je může brzy nahradit. Já bych v jeho věku dělal to samé, i když nebyly takové prostředky a metody byly oproti dnešku velmi zastaralé,“ dodal.

Kdoví, třeba se za pár let přeci jen dočkáme „The Special One II.“ na scéně.