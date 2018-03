Uniklo z kabiny United: Proč se po mně furt vozíš! řval Shaw na Mourinha

Měl být symbolem změny. Když José Mourinho usedl na lavičku Manchesteru United, fanoušci slavného klubu čekali, že hvězdný kouč pozvedne uvadající celek zpět k výšinám, kde se vyskytoval za působení Alexe Fergusona. Že s ním bude hrát atraktivní fotbal a vyhrávat cenné trofeje. Portugalskému stratégovi se však nedaří ani jedno a navrch k tomu nemá zrovna nejlepší vztahy s některými hráči v kabině, jak dokázala nedávná roztržka s obráncem Lukem Shawem. Teď vyšlo najevo, co hráč po Mourinhovi křičel.

Působení Davida Moyese a Louise van Gaala v United nedopadlo tak, jak by si příznivci ambiciózního klubu představovali. Když proto před dvěma lety k týmu přišel José Mourinho a začal si přivádět drahé a talentované hráče typu Paula Pogby, čekalo se, že se „rudí Ďáblové“ znovu vrátí na absolutní vrchol. To se ale nestalo.

United sice loni vyhráli Evropskou ligu a ligový pohár, to ale nejsou trofeje, se kterými by se nároční příznivci slavného celku spokojili. V Premier League skončili až šestí a do základní skupiny Ligy mistrů tak Mourinhovi pomohla právě až výhra v Evropské lize.

Ani letos to není o moc lepší. „Ďáblové“ sice v domácí soutěži drží průběžné druhé místo, na svého městského rivala City ale ztrácejí propastných 16 bodů a na mistrovský titul tak mohou zapomenout. Nedočkají se triumfu ani v Lize mistrů, ze které se museli pakovat po překvapivém vyřazení od španělské Sevilly.

Kromě nepříliš dobrých výsledků navíc Manchester nedělá fanouškům radost ani předváděnou hrou. Ta ve většině utkání není příliš atraktivní a fotbalová veřejnost kroutí hlavou, jak je možné s kádrem plným útočných es hrát tak nudný defenzivní fotbal.

Další rozbuška

Ideální nejspíše není ani atmosféra v kabině. S kým pak má portugalský kouč vyloženě problém, je anglický obránce Luke Shaw. 22letý bek byl v minulosti už několikrát terčem Mourinhovy veřejné kritiky, další rozbuška do už tak napjatého vztahu obou postav United pak přišla před dvěma týdny.

V utkání anglického poháru proti Brightonu nebyl kouč spokojen se Shawovým výkonem na levé straně obrany, tak se rozhodl hráče stáhnout ze hřiště už o poločasové přestávce. To se pochopitelně anglickému obránci nelíbilo a na Mourinha se podle serveru Daily Mail emotivně obořil. „Proč se po mně pořád vozíš?!“ vyjel Shaw na Portugalce v kabině během poločasové přestávky.

Mourinho vysvětloval, že anglický bek nebránil dobře a nechával Brightonu na levé straně hřiště až příliš prostoru. Oba aktéři hádky si údajně názory vyměňovali tak nahlas, že to bylo dobře slyšet i venku před šatnou Manchesteru.

Zda Shaw dostane příležitost v dalších zápasech či nad ním kontroverzní trenér definitivně zlomil hůl, ukážou už následující týdny. Je ale pravděpodobné, že se společné dny anglického reprezentanta a jeho nadřízeného na Old Trafford pomalu chýlí ke konci.