Kalas míří z Chelsea zpět do druhé ligy. Bude hostovat v Bristolu

Kalas v minulé sezoně patřil k základním kamenům defenzivy Fulhamu, se kterým postoupil do Premier League. Tu si ale nakonec nezahraje. "Dlouho to vypadalo, že Tomáš Kalas zůstane ve Fulhamu, kde prožil dobrou sezonu a postoupil s týmem do Premier League. Bohužel se ale ve finální fázi nedohodl Fulham s Chelsea na výši odstupného, takže jsme museli hledat jiné řešení," přiblížil jednání hráčův agent Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest.

"Měli jsme pro Tomáše několik nabídek z Premier League, ale jelikož už týmy měly obsazené pozice stoperů, byly ve hře jen kluby, které chtěly Tomáše primárně jako pravého obránce s tím, že by na stoperu jen zaskakoval. Touhle cestou jsme nechtěli jít, Tomáš je stoper, tam je jeho největší síla. Ozvaly se nám i kluby z Itálie či Nizozemska, ale jasnou prioritou bylo Tomášovo setrvání v Anglii, kde si vybudoval opravdu dobré jméno," dodává Kolář.

Z Championship přišlo celkem osm nabídek, přednost nakonec dostala ta z Bristolu, kde Kalas stráví rok na hostování. Přestupy jsou v Anglii oficiálně uzavřeny, hostování ale mohou být uzavřena ještě do konce srpna.

"Tomáš našemu klubu přináší cenné zkušenosti. Těším se, až s ním budu pracovat. Na úrovni této soutěže je prověřený, nepochybuji, že nám pomůže dosáhnout nových výšin," těší se z Kalasova příchodu trenér Lee Johnson. Pro něj je český zadák už devátou posilou.

"Bylo by pěkné se dostat s Bristolem alespoň do play off a pokusit se vybojovat postup," řekl Kalas pro klubový web. "Jsem nadšený, že se moje situace vyřešila a přicházím do klubu, který chce hrát fotbal, ne jenom nakopávat dlouhé míče," doplnil olomoucký rodák.