Mourinho: nejhorší prohra doma. Odešel z tiskovky a chtěl respekt

Večer, kdy se bořily milníky. Mourinho nikdy během kariéry doma neprohrál 0:3. Už neplatí. Mourinho nikdy neztratil dvě utkání z prvních třech v sezoně. Neplatí. Londýnský celek vydrancoval Old Trafford a jeho fanoušci se portugalskému kouči z tribun smáli při tradičním pokřiku, že druhý den bude bez práce.

Mourinho si však porážku 0:3 nechtěl vůbec připustit. „Ze strategického hlediska jsme neprohráli. Z taktického pohledu jsme také nebyli horší, ale ve finále jsme prohráli,“ hodnotil utkání.

„Byli jsme dobře připraveni. Náš přístup na hřišti byl skvělý. Myslím, že všichni viděli, že jeden gól mohl vše změnit,“ řekl Mourinho po zápase. „Jenže třetí branka Spurs duel rozhodla,“ dodal Portugalec po 50. domácí prohře United v Premier League.

Když byl dotázán na žalostný výkon defenzivy a zda nedošlo při přestupech k podcenění, jen se ironicky usmál „Přestupové okno je zavřené, takže k tomu neřeknu ani slovo. Naši fanoušci zápas viděli a oni ví, že tenhle tým se jmenuje United a jeho hráči nesmí hrát tak, jak hráli,“ uvedl.

Právě s fanoušky po zápase předvedl 55letý trenér silný emotivní okamžik. Zatímco ostatní zmizeli z trávníku, Mourinho stál před tribunou a tleskal fanouškům, kteří ještě vydrželi na stadionu. Pískot však nepřišel. Příznivci „Rudých ďáblů“ ocenili kritizovaného kouče rovněž potleskem a dokonce i skandovali jeho jméno.

Tak jako tak, United prožívají nejhorší vstup do sezony od ročníku 1992/93. A to se vedení klubu rozhodně líbit nebude. Pokud by Mourinho skutečně dostal padáka, vyšlo by to Manchester na 12 milionů liber (341 milionů korun).

Sáhnou majitelé po dvou letech opět za záchrannou brzdu?