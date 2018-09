Vydra zase pálí v Premier League. Několik let jsem o to bojoval, raduje se

Vydrův fotbalový životopis posledních let je velmi pestrý, adres vystřídal spoustu. Premier League si ale naposledy pořádně zahrál v sezoně 2013/14, kdy z italského Udine hostoval ve West Bromwichi. Pak dlouho hrál „jen“ druhou ligu, až se v letos v létě přes Watford, Reading a Derby dostal do Burnley.

Angažmá v top společnosti si vystřílel v minulé sezoně, kdy za Derby nasázel jednadvacet gólů a stal se nejlepším střelcem Championship. I proto za něj Burnley neváhalo zaplatit jedenáct milionů liber (314 milionů korun). A Vydra tuhle částku pomalu začíná splácet.

Premiérový gól v novém dresu vstřelil už na konci srpna v předkole Evropské ligy proti Olympiakosu, pak dvakrát jako střídající naskočil i do Premier League. Včera už přišel i debut v základní sestavě. Nutno říct, že ne v zrovna jednoduché situaci, před zápasem se Burnley s jediným bodem krčilo na předposledním místě ligy a nutně potřebovalo zabrat.

„Musíme být plně soustředění, bojovat jeden za druhého a věřit, že body přijdou,“ burcoval Vydra na předzápasovém setkání s novináři, kde mluvil jako vybraný zástupce týmu. I to naznačilo, že by mohl dostat šanci. Dostal ji a body skutečně přišly.

Jeho chvíle nastala krátce před přestávkou, kdy Burnley sevřelo soupeře v pokutovém území. Dvě střely Westwooda ještě obrana zblokovala, volný míč si ale našel Vydra a pohotovou dorážkou jej poslal do sítě. V Premier League se trefil poprvé od dubna 2014, kdy jako hráč West Bromu skóroval proti Tottenhamu.

„Je to celkem dlouhá doba, ale pocit pořád stejný. Teď možná ještě o něco lepší, protože jsem několik let bojoval o to, abych se do Premier League prosadil,“ radoval se český útočník. „Je hezké, když dáte gól hned v prvním zápase v základu.“

Ještě před odchodem do kabin navíc navýšil vedení Burnley zkušený Aaron Lennon, který se za „The Clarets“ v lize prosadil stejně jako Vydra poprvé. V závěru přidal další dva góly střídající Ashley Barnes a upravil skóre na konečných 4:0. U toho už ale rodák z Chotěboře na hřišti nebyl, po hodině hry přepustil své místo Chrisi Woodovi.

Burnley vyhrálo poprvé v sezoně a posunulo se na šestnácté místo Premier League. „Proti minulému víkendu to bylo úplně o něčem jiném, jsem na mužstvo hrdý,“ podotkl spokojený kouč Sean Dyche v narážce na týden starou prohru s Wolvesem. „Je to pořád jen jedna výhra, ale určitě se nám bude dýchat o něco lépe,“ přidal Vydra.

Jeho výkon je dobrou zprávou i pro Jaroslava Šilhavého, reprezentaci by se střelec z anglické ligy náramně hodil.