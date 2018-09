Čechovi se klaní v Anglii. Tak si ho pamatuji z Chelsea, říká expert

Čech si proti Evertonu připsal devět úspěšných zákroků, jimiž pomohl „kanonýrům“ ke čtvrté výhře v řadě. Přes výtečné zásahy byl však v minulých kláních kritizován za svou hru s míčem u nohy. „I já byl k jeho rozehrávce kritický. Moje kritika však nebyla pro gólmana, ale spíše pro trenéra (Unaie Emeryho), který po něm vyžaduje nové typy rozehrávky,“ přiznává bývalý obránce Liverpoolu Carragher.

„Je to jako kdyby mě kouč postavil na křídlo a chtěl po mně přehrát obránce, to zkrátka nemůžete. Už nikdy nebude dobrý ve hře nohama, problémy měl i proti Evertonu, když ztratil balon na vlastní polovině kvůli presujícímu soupeři,“ pokračuje někdejší stoper.

Co však stojí za Čechovým vzestupem? „Myslím, že příchod druhého gólmana zvedl jeho výkonnost,“ uzavírá Carragher s odkazem na letní podepsání brankáře Bernda Lena.

Sám gólman zažil proti Evertonu řádně těžkou šichtu. Už zkraje utkání se na něj vyřítil Dominic Calvert-Lewin v samostatném úniku, jehož fantasticky vychytal. „Běžel na mě hned ve druhé minutě, bylo mi jasné, že to musím chytit. Člověk pak dalších devadesát minut nepřemýšlí o tom, že může vychytat nulu, ale soustředí se vteřinu po vteřině na to, aby stál ve správnou chvíli na správném místě. Aby měl šanci udělat dobrý zákrok, když si to situace vyžaduje,“ řekl pro agenturu Sport Invest sám hrdina utkání.

„V brance stojím od toho, abych pomohl. Dneska pomůžu mužstvu já, příště mi to mužstvo vrátí. Každopádně Premier League je tak kvalitní soutěž, že jakmile uděláte sebemenší chybu, soupeř toho okamžitě využije minimálně k tomu, aby si vytvořil šanci. Naštěstí Everton šance neproměňoval, zatímco my se ve druhé půli zlepšili a rozhodli,“ pokračoval Čech o utkání, které rozhodl v 56. minutě Alexandre Lacazette a pojistku přidal o tři minuty později Pierre-Emerick Aubameyang.

Zkušený brankář se opět zapsal mezi rekordmany. Stal se prvním gólmanem, který v Premier League předvedl tisícovku zákroků. Na Čechově pomyslném kontě momentálně svítí číslo 1003.