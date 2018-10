31 přihrávek! Chelsea baví fotbalem, září anglický objev i Hazard

Sarri miluje, když jeho tým může rozebrat soupeře krátkými, rychlými přihrávkami. Tuhle zálibu v neděli pocítil Southampton. Když byl klub z jihu Anglie po brankách Edena Hazarda a Rosse Barkleyho už víceméně na lopatkách, musel přihlížet, jak Chelsea díky Álvaru Moratovi přidává třetí branku. Té předcházelo hned jednatřicet nepřerušených pasů, což je rekord aktuální ligové sezony.

„Rychle jsme přesouvali míč, na jeden, maximálně dva dotyky. Dostali jsme se k brance velmi snadno. Tohle je můj fotbal,“ liboval si Sarri. „Z Moraty mám radost. Pro útočníka je důležité dávat góly, a on tento týden skóroval v Evropské lize i v ligovém zápase. Hrál velmi dobře,“ pochválil španělského útočníka, fanoušky často kritizovaného za neslavnou produktivitu.

31 - There were 31 passes made in the build-up to Alvaro Morata's goal for Chelsea against Southampton; the most of any goal in the Premier League this season. Slick. pic.twitter.com/1qWPuNkFJ3