Vydra o Premier League: Kdybych si to neužíval, asi bych ani nebyl normální

Nezastírá, že by chtěl hrát víc. Matěj Vydra naskočil za Burnley v Premier League zatím šestkrát a vstřelil jednu branku. Na druhou stranu si užívá, že mezi anglickou elitou vůbec je. Další start si může připsat dnes proti Leicesteru, který se ještě vzpamatovává ze smrti majitele Vičaje Srivadtanaprapchy, s nímž před dvěma týdny spadl vrtulník.

Cítíte, že to v Leicesteru bude zvláštní zápas?

„Samozřejmě. To, co se tam stalo před dvěma týdny, bude cítit. Náš trenér nám říkal, že se něco speciálního chystá. Jsem zvědavý. Uctít bývalého majiteLeicesteru se sluší a patří, ale pak to musíme nechat stranou a přistoupit k zápasu jako ke každému jinému. Nemůžeme se koukat na to, že se tam něco stalo, musíme jít po bodech.“

Jak se v takovéhle atmosféře oprostíte od okolních vlivů a budete se soustředit jen na zápas?

„Pro nás jako soupeře to bude možná o trošku snazší, přeci jen hrajeme venku. Ale bude to nepříjemné pro všechny, všichni vědí, co se stalo.“

Měli jste nějakou speciální mentální přípravu?

„Vůbec, jen trenér nás na to upozorňoval. Teď záleží na každém hráči individuálně, jak k tomu přistoupí. Je těžké hrát po té tragédii. My ale musíme za každou cenu začít sbírat body, v posledních třech kolech jsme třikrát prohráli.“

Jak vás zasáhla zpráva o smrti majitele Leicesteru?

„Ani nevím, jak na to reagovat. Vezměte si, že majitel Leicesteru po každém zápase ze stadionu odletěl, byla to jeho rutina, vše klapalo… Bylo to neočekávané. Zasáhlo to celou Anglii, hlavně fanoušky a hráče Leicesteru. Je to velmi nepříjemné.“

Jak zatím hodnotíte probíhající sezonu z osobního a týmového pohledu? S Burnley jste v Premier League patnáctí, vstřelil jste jednu branku, ale pravidelně nenastupujete.

„Každý hráč by chtěl samozřejmě hrát víc. Prohráli jsme poslední tři zápasy, speciálně v prvních dvou proti Manchesteru City a Chelsea jsme to měli složité.