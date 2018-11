Nejmocnější žena ve fotbale?! Premier League má novou šéfku

Jednapadesátiletá Dinnageová se do fotbalového prostředí přesune z televizní sféry. V současnosti pracuje pro společnost Discovery a je prezidentkou kanálu Animal Planet.

"Jsem nadšená, možnost vést tak dynamickou a inspirující organizaci je velké privilegium," uvedla v prohlášení Dinnageová. Nová pozice v nejbohatší fotbalové lize světa z ní podle ostrovních médií učiní jednu z nejmocnějších žen v profesionálním sportu.

Devětapadesátiletý Scudamore byl výkonným ředitelem Premier League od roku 1999. Úmysl opustit vrcholný post na konci tohoto roku oznámil v červnu.

The Premier League announces today that it has appointed Susanna Dinnage to the role of Chief Executive



More: https://t.co/YyWlgnU7pk pic.twitter.com/KpxB7iF6DV