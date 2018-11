Kloppa štvalo Neymarovo chování: Umíráte a pak vstanete? To je na kartu

PSG začalo lépe, díky gólům Bernata a Neymara získalo v prvním poločase dvougólový náskok. Ten těsně před přestávkou snížil z penalty Milner, na další odplatu už se ale Liverpool po změně stran nezmohl. Pařížský celek udržel výsledek 2:1, před posledním zápasem v Bělehradu na hřišti outsidera skupiny má dobré postupové vyhlídky. Naopak Liverpool musí dva týdny před vánočními svátky bezpodmínečně porazit Neapol.

Ve středu Kloppovi svěřenci dostali šest žlutých karet, přičemž čtyři z nich až v samotném závěru utkání. A právě to se charizmatickému kouči vůbec nelíbilo. „Dvakrát za sebou jsme v Anglii získali cenu fair play a dneska po všech těch kartách vypadáme jako řezníci. Od PSG to bylo chytré, obzvlášť od Neymara. Ale počet přerušení ve druhé půli zkrátka nebyl v pohodě,“ pronesl trenér Liverpoolu na tiskové konferenci po zápase.

Jeho výběr celkem fauloval dvacetkrát, podle levého beka Andyho Robertsona však za rozkouskování hry mohlo především simulování domácích. „Když se dostali do vedení, snažili se zdržovat. Ale neférové jednání ve fotbale můžete používat, tak to prostě je. Pokud hrajete proti PSG a zejména proti Neymarovi, tak s tím musíte počítat. Jenže my si s tím neporadili,“ mrzelo čtyřiadvacetiletého obránce.

Podle Kloppa je částečně na vině i polský sudí Szymon Marciniak, který si na hřišti měl počínat aktivněji. „Je hodně věcí, které můžete udělat. Můžete dát žlutou kartu za cokoliv. Když jste na zemi, chováte se, jako byste umírali a za chvilku vstanete, je to nesportovní chování. Žlutá karta. Nechci říct, že PSG si nezasloužilo vyhrát, ani neočekávám od rozhodčího pomoc. Ale myslím, že celou tuhle situaci měl uklidnit,“ prohlásil jednapadesátiletý trenér.

Ovšem jeho protějšek Thomas Tuchel má na emotivní závěr zápasu jiný názor. „Neřekl bych, že tohle byl takový problém. Na naše hráče bylo hodně faulů. Když prohraju velký zápas a jsem naštvaný, tak radši mluvím o jiných věcech, abych od svého týmu odvedl pozornost,“ rýpl si kouč PSG do svého krajana. „Jürgen má svůj názor a to je v pořádku. Ale já řeším hru,“ dodal ještě.

Situace ve skupině C je před posledním kolem základních skupin zamotaná, na postup do osmifinále si pořád dělají zálusk tři týmy. Dá se očekávat, že nabité PSG zápas v Bělehradu zvládne, o druhé místo si to tak v přímém souboji rozdá Liverpool s Neapolí.

„Hrajeme na Anfieldu, bude to další výjimečný večer, protože nás poženou fanoušci. Takže snad uhrajeme výsledek, který potřebujeme,“ řekl Klopp. Co to znamená? Vyhrát 1:0 nebo alespoň o dva góly. Jakékoliv jiné skóre posune dál italský celek, Salah a spol. by pak museli spoléhat na selhání PSG.