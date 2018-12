Do Wembley nechodí fanoušci. Čest? Ani náhodou, zní z Tottenhamu

Problém Spurs spočívá v odkladech stěhování z Wembley. Slavnostní otevření nové arény bylo nejprve plánováno v půlce září, pak se datum odsunulo na konec října. Aktuálně se šušká až o únoru 2019. Důvodem jsou blíže nespecifikované problémy s bezpečnostními systémy.

Krajní zadák Tottenhamu Danny Rose prolomil mlčení kolem stadionu. Návštěva na utkání se Southamptonem (33 012 diváků), totiž "překonala" loňských 38 947 diváků na utkání FA Cupu proti Newportu, což bylo doposud nejnižší číslo za dobu působení v azylu. „Už to tu není dobré. Kouzlo se vytratilo... Necítím, že hrát na Wembley je stále ještě pocta," nebral si Rose servítky k jednomu z nejznámějších stadionů na celém světě.

„Už nás z toho čekání na stěhování všechny svrbí ruce. Doufáme, že to nebude trvat moc dlouho," řekl vzápětí. „Upřímně jsme z toho, že to trvá déle, trochu zklamání. Nicméně víme, že všichni dělají maximum proto, aby se ujistili, že stadion bude kvalitní po všech směrech," dodal.

Na fanoušky přitom za jejich počet nebyl naštvaný. „Atmosféra byla trochu fádní. Mám však pro fanoušky pochopení, do Wembley je to dál. Přišlo nás ale podpořit vůbec nejméně lidí za dobu, co jsme tady. To musí mluvit za vše," pokračoval Rose.

„Už by to snad nemělo trvat tak dlouho a za pár měsíců bude nový stadion naším pravým domovem," pokračoval Rose. „Musíme zkrátka držet při sobě. Víme, že už před sebou nemáme dlouhé čekání," uzavřel.

Na nový stadion by se mělo vejít 62 000 příznivců Spurs. Slavný stánek White Hart Lane byl loni zbourán. Kane a spol. od té doby hrají ve Wembley, aktuálně jim v tabulce Premier League patří třetí místo hned za neporaženou dvojicí Manchester City, Liverpool. Čtvrtá Chelsea ztrácí na Spurs dva body.