Solskjaerův úkol: udržet De Geu a Pogbu! Kolik dostane na posily? | iSport.cz

Kromě nevalných výsledků měl Solskjaerův předchůdce Mourinho trable s kabinou, jeho rozkoly s hvězdou záložní řady Paulem Pogbou pravidelně plnily stránky novin. 45letý Nor teď má za úkol kádr, který zrovna nesrší nadšením, dát zase dohromady. A hlavně zabránit odchodům hvězd.

Gólmanská jednička David de Gea a ofenzivní eso Anthony Martial se zrovna neměli k podpisům nových smluv, United tak museli aktivovat klauzuli o jejich automatickém prodloužení do roku 2020. Kolem španělského gólmana má kroužit bohaté PSG, které v něm vidí dlouhodobou jedničku poté, co čtyřicátník Gianluigi Buffon pověsí rukavice na hřebík.

Největším tématem je ale jednoznačně Pogba. Spory mezi francouzským středopolařem vřely natolik, že jej Mourinho ve třech z posledních čtyřech zápasů nevybral do základní sestavy. Někdejší nejdražší hráč světa podle anglických médií už začal zvažovat možný odchod, ve hře měl být i návrat do Juventusu, který z něj udělal hvězdu. Solskjaer, ve kterém United vidí trochu vlídnějšího vyjednavače než v Mourinhovi, jej má přesvědčit, že pro něj ještě je budoucnost na Old Trafford.

"Moc se těším na práci s celým naším talentovaným kádrem. Jsem přesvědčený, že zase spojíme hráče a fanoušky," prohlásil bývalý útočník těsně po jmenování do funkce dočasného kouče.

Solskjaer ale nebude mít na Old Trafford slovo jen co se týká bránění odchodů. Přestupová politika v zimě bude z velké části právě na jeho bedrech. Podle zpráv z britských médií dostane na utrácení zhruba 50 milionů (přibližně 1,4 miliardy korun). Prioritou pro United je zisk nového stopera, hlavní kandidát na tuhle roli, Kalidou Koulibaly z Neapole, má ale přinejmenším dvojnásobnou cenu.