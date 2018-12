Deset stoperů na radaru United: Škriniar a spol. z Itálie či mladí lídři | iSport.cz

Rovných deset stoperů je na širokém seznamu Manchesteru United • FOTO: koláž iSport.cz Nejhorší vstup do ligové sezony v historii klubu přinutil Manchester United jednat. Josého Mourinha nahradila na lavičce klubová legenda Ole Gunnar Solskjaer a změny se chystají i v hráčském kádru. Zatímco šéfové klubu řeší setrvání hvězdného tria Poga-De Gea-Martial a potenciální nabídky za mlčícího střelce Romela Lukaka, poohlíží se i po posile do zadních řad. Britský list Daily Mail zjistil, že seznam stoperů, kteří by v lednu mohli navléci dres "rudých ďáblů", čítá deset jmen.

Kalidou Koulibaly (27, Neapol) Kalidou Koulibaly z Neapole patří mezi nejžádanější zboží na trhu • Foto Reuters Málokterý velkoklub hledající nového stopera nemá tohohle borce na svém seznamu. Senegalský reprezentant narozený ve Francii je stálicí obranné řady italské Neapole, kam přišel v roce 2014 z belgického Genku. Téměr dvoumetrový svalnatý ranař, o kterého se dříve zajímala i Chelsea, se ale do Anglie moc nehrne. V Itálii je spokojený, a co víc, Neapol jej nikam nepustí, dokud nedostane velkorysou nabídku blížící se stu milionů liber.

Nikola Milenkovič (21, Fiorentina) Nikola Milenkovič je v jednadvaceti letech stálice Fiorentiny i srbské reprezentace • Foto Reuters Další téměř dvoumetrový zadák. Jednadvacetiletý Srb je odchovancem Partizanu Bělehrad, od roku 2017 ale patří italské Fiorentině. Ve Florencii mu to sedí, ať už hraje na stoperu nebo na pravém beku, mnozí v něm dokonce vidí nástupce slavného krajana a shodou okolností legendy United, Nemanji Vidiče. Odhaduje se, že si jej Fiorentina cení na zhruba 45 milionů liber.

Ozan Kabak (18, Galatasaray) Ozan Kabak si v 18 letech vybojoval místo v sestavě Galatasaraye • Foto Profimedia.cz Nejmladší z celého seznamu, hráč, který by byl spíše posilou do budoucna než okamžitým vyztužením obrany. Teprve osmnáctiletý mladíček se probil do A týmu Galatasaraye Istanbul v průběhu letošního roku, pod vedením Fatiha Terima se ale stal neodmyslitelným článkem základní sestavy. Turecký klub si jej cení na 20 milionů liber, to ale zájemcům vůbec nemusí stát v cestě - Kabak má ve smlouvě výstupní klauzuli ve výši pouhých 6,7 milionů liber.

Eder Militao (20, Porto) Eder Militao je hvězdou zadní řady Porta • Foto Profimedia.cz Sáhnout po mladíkovi z Porta se United vyplatilo už v létě, kdy přivedlo 19letého beka Dioga Dalota s vědomím, že postupně převezme roli jedničky na pravé straně obrany. Teď by jej na Old Trafford mohl doplnit o rok starší kolega, brazilský stoper Eder Militao. Ten hraje v Portu, kam přišel ze Sao Paula, teprve od léta, ale okamžitě se vypracoval mezi hvězdy ligy. Navíc je univerzálem, může nastoupit i na kraji obrany či na postu defenzivního záložníka. Porto na něm vidí cenovku 40 milionů liber.

Milan Škriniar (23, Inter Milán) Stoper Interu Milán, slovenský reprezentant Milan Škriniar • Foto Profimedia.cz Další žhavé a pekelně drahé zboží ze Serie A. Odchovanec Žiliny se možná nepředvedl v nejlepším světle v dresu slovenské reprezentace v obou zápasech s Čechy, ale když navlékne barvy milánského velkoklubu, válí. Sleduje ho i Juventus či Barcelona, čemuž odpovídá i jeho cena - Inter chce za slovenskou hvězdičku 90 milionů liber.

Harry Maguire (25, Leicester City) Harry Maguire náleží Leicesteru, upozornil na sebe i v reprezentačním dresu • Foto Reuters Obrovitý defenzivní pilíř Leicesteru City zaujal fotbalový svět na letním mistrovství světa, už tehdy se na něj United vyptávali. Maguire by se rád posunul zase o stupínek výš, cestě do takového velkoklubu ale zatím zabraňuje jeho vysoká hodnota. Leicester by za něj rád vyinkasoval 75 milionů liber, což by byla rekordní suma za přestup britského hráče v rámci Ostrovů.

Issa Diop (21, West Ham) Issa Diop je už v 21 letech hvězdou West Hamu • Foto Reuters Když je vám sotva dvacet a už ve svém klubu děláte kapitána, asi ve vás něco bude. Issa Diop takovou roli měl ve francouzském Toulouse, teď už ale válí v Premier League. Patří ke světlým článkům celkem průměrného West Hamu, který by se jej už po půl roce nebál prodat... ovšem jen za předpokladu, že vyinkasuje trojnásobek částky, kterou zaplatil v létě. United by si tedy museli připravit zhruba 66 milionů liber.

Toby Alderweireld (29, Tottenham Hotspur) Toby Alderweireld má před sebou nejistou budoucnost, která nemusí být spojena s dresem Tottenhamu • Foto Reuters Nejzkušenější hráč z celého dlouhého seznamu potenciálních posil. Jeho budoucnost v Tottenhamu se řeší dlouho. V létě mu vyprší smlouva, Spurs ale mohou využít opci na její automatické prodloužení. S tím se ale také aktivuje nová výstupní klauzule ve výši 25 milionů liber. Jestli jej United, či další zájemci, chtějí dostat teď, musí si připravit 45 milionů liber.

Alessio Romagnoli (23, AC Milán) Alessio Romagnoli převzal v AC kapitánskou pásku • Foto Reuters A zase zpátky do Serie A, ligy plné kvalitních stoperů. Na seznamu Manchesteru United je totiž i Alessio Romagnoli. O 23letého levonohého šikulu se už v létě zajímala Chelsea, on ale zůstal na stadionu San Siro a po Leonardovi Bonuccim dokonce převzal kapitánskou pásku. Aby jej angličtí giganti přemluvili ke stěhování, museli by nejprve jeho klubu nabídnout zhruba 55 milionů liber.

Jean-Claire Todibo (18, Toulouse) Jean-Claire Todibo se v 18 probil do sestavy Toulouse • Foto Twitter.com Kromě Issy Diopa mají United na radaru i jeho nástupce v Toulouse. Teprve 18letý Todibo válí v zadní řadě francouzského klubu od srpna, zajímavostí je, že stále nemá profesionální smlouvu. Právě to zaujalo nejen anglické kluby, které ho díky tomu mohou získat prakticky zadarmo.