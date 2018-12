Jak Solskjaer změnil United: volný Pogba i souhra útočné trojice | iSport.cz

Když se řeší jeho role hlavního trenéra Manchesteru United, vždy před ní straší slovíčko "dočasný". Ole Gunnar Solskjaer by si ale moc přál tuhle prestižní pozici udržet nastálo, a nutno říct, že pro to dělá vše. V krátké době zvládl vyhrát duely s Cardiffem a Huddersfieldem (5:1 a 3:1) a hru "rudých ďáblů" přetváří k obrazu svému. Jaké zásadní změny v taktice provedl bývalý ofenzivní žolík?

Když máte možnost zahrát riskantní dlouhý balon, nebo bezpečnou přihrávku nejbližšímu spoluhráči, zkuste to první. Tak by mohla znít jedna z instrukcí, které Solskjaer svým svěřencům naordinoval. Hráči United si evidentně užívají, že jejich taktický plán už není tak svázaný jako za Josého Mourinha. Do rozehrávky se častěji zapojuje brankář David de Gea, ani stoper Viktor Lindelöf se nebojí náběhů na soupeřovu polovinu, čímž prolomí hrz, kterou mohou do útoku proniknout ofenzivní hráči.

Už při poslední Mourinhově výhře na lavičce United (4:1 nad Fulhamem) dostali krajní obránci více prostoru k útoku a k tomu, aby fungovali jako křídla. Od Portugalce to byla jednorázová zkouška, pro Solskjaera je to jedna z hlavních taktických zbraní. Kraje obrany často okupují zkušení Ashley Young a Antonio Valencia, předpokládá se ale, že pod Norovým dohledem budou mít prominentnější roli mladší kolegové Luke Shaw a Diogo Dalot.

Pogba může být všude

Paul Pogba si s Ole Gunnarem Solskjaerem rozumí, jejich obnovená spolupráce zatím Manchesteru United přináší body • Foto Reuters

Pogba je volný! To není radostné zvolání francouzského záložníka v reakci na konec Josého Mourinha, ale jeho nové "nastavení" v sestavě United. Portugalský kouč, jehož hádky s Pogbou byly leitmotivem celé jeho stace na Old Trafford, kreativnímu svěřenci přistřihával křídla, Ole Gunnar Solskjaer se nebojí zariskovat. Pogba je skvělý tvůrce hry, ale někdy se mu zachce rozjet akce po křídle, nebo se naopak stáhnout hlouběji do pole. A když se mu chce, tak ať to dělá, jako by říkal Solskjaer. Koneckonců, Francouzova volnost naposledy vedla ke dvěma vstřeleným gólům, včetně toho vítězného.