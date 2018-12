Z Liverpoolu je vzor. Jsem pyšný, říká Klopp. Salah ho málem rozplakal | iSport.cz

Když v 11. minutě svým prvním gólem v Premier League poslal Arsenal na Anfield Road do vedení Ainsley Maitland-Niles, nikdo asi nečekal, co bude následovat. Trvalo to jen pět minut a Liverpool překlopil skóre na svou stranu a po dvou trefách Roberta Firmina vedl rázem 2:1.

Po půl hodině hry našel Mohamed Salah na zadní tyči Sadia Maného a ten překonal Bernda Lena v brance "kanonýrů" potřetí. Když pak v nastaveném čase proměnil Salah penaltu, bylo prakticky jasné, že Reds nehodlají darovat Arsenalu žádné body. Definitivní razítko liverpoolskému vítězství dal v 65. minutě z další penalty Firmino, který uzavřel hattrick a upravil na konečných 5:1.

„Je zřejmé, že máme za sebou velký zápas. Byli jsme opravdu dobří, dělali jsme přesně to, co jsme měli. Chtěli jsme soupeře napadat, abychom zastavili jeho akce už v zárodku, a to se dařilo. Na druhou stranu Arsenal tlačil i na nás a bylo to divoké, ale když jsme měli míč, zůstávali jsme klidní,“ řekl na úvod svého hodnocení trenér Liverpoolu Jürgen Klopp.

Reds prohrávali, ale bleskově skóre otočili. „Ukázali jsme světovou třídu. Inkasovali jsme, ale zůstali jsme klidní a donutili soupeře k chybám, jako při druhém gólu, kdy Mané obral soupeře o míč a vybídl ke skórování Firmina. Wow, to byla perfektní obranná práce,“ liboval si Klopp.

„Ve druhém poločase jsme věděli, že zápas ještě neskončil a chtěli jsme ho i nadále kontrolovat. Když pak přišla penalta a Mo Salah dal míč Firminovi, aby ji kopl a završil hattrick, skoro jsem se rozbrečel. Všichni totiž víme, jako moc chce Salah dávat góly,“ prozradil Klopp, co ho během zápasu dojalo. „Celkově porazit Arsenal 5:1, to se nestává často, takže jsem na kluky opravdu pyšný,“ dodal.

Na straně londýnského klubu být spokojení nemohli. „Začali jsme dobře, šli do vedení, ale pak se projevily rozdíly v útočné fázi. Liverpool ukázal své odhodlání a kvalitu. Nemohli jsme domácí nijak zastavit,“ přiznal trenér Arsenalu Unai Emery.

„Po přestávce jsme chtěli vstřelit kontaktní gól, ale penalta definitivně rozhodla. Je to špatný výsledek, musíme být lepší, zejména v defenzivě. Liverpool udělal velký progres a je pro nás příkladem. Musíme podobný pokrok udělat také,“ zdůraznil.