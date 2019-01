Guardiolův plán na Liverpool. Lídra chce zaskočit útokem, jak na hvězdy? | iSport.cz

Základ celého úspěchu je jasný. Guardiola nehodlá na nic čekat, útočnou mašinu z Anfieldu chce doma přejet právě vlastní ofenzivní silou. Citizens se sice nenacházejí v ideálním rozpoložení, ale jejich velká devíza je právě ve velké kontrole míče a smrtících útočných kombinacích.

Trenérovy plány začínají už od soupeřova gólmana. Guardiola bude své hráče nabádat, aby vytvořili co největší tlak na Alissona. Brazilská jednička Liverpoolu chytá za nejlepší obranou ligy, ve 20 kolech inkasoval pouze osmkrát. Zvládá i kvalitní rozehrávku, při dobrém presinku ale může dělat chyby. Toho chce Guardiolova družina maximálně využít. Hráči dostanou jasný úkol - pokud to jde, co nejvíc napadat, klidně ve dvou lidech.

Na druhé straně hřiště bude důležitá role i domácího gólmana Edersona. Alissonův krajan dostane do pokynů rozehrávat co nejrychleji nahoru, tentokrát i pomocí dlouhých balonů. Tím chce Guardiola vyřadit ze hry nebezpečné ofenzivní trio Salah, Mané, Firmino a vyrážet do rychlých kontrů.

Obránci Manchesteru City musí zároveň držet linii co nejvýš, což je další z receptů na rozjetou ofenzivní letku "Reds." Útočníci Liverpoolu hrají na hraně s obránci, často zůstávají v ofsajdu. Salah byl mimo hru v této sezoně už 18krát, Mané 14krát a celý tým celkově 42krát. Gólman Ederson pak musí sbírat dlouhé míče za obranu, defenzivní čtyřka zase ke klíčovým hráčům přistupovat co nejdřív a hrát hodně natěsno...

Pro Manchester City jsou důležité i standardní situace. Guardiolovi dělá starosti, že právě z těchto situací se tým neprosazuje dost často. Vadí mu, že exekutoři Sané s Mahrezem nezahrávají centry přesně, trenér doufá, že i kvůli této disciplíně se do sestavy vrátí Kevin De Bruyne.

Belgický reprezentant byl téměř celý podzim mimo hru kvůli zranění kolene, jeho návrat na trávník provází další zdravotní komplikace. Kvůli svalovému zranění nebyl k dispozici ani v posledním utkání na Southamptonu. "Není to nic vážného, ale teď nedokážu říct, jestli ve čtvrtek nastoupí," přiznal Guardiola.

Španělský kouč si láme hlavu i s pozicí levého obránce, kde mu kvůli problémům s kolenem chybí Francouz Benjamin Mendy, první volba Fabian Delph ještě nemůže hrát kvůli stopce po vyloučení s Leicesterem. Na Southamptonu díky tomu dostal šanci mladý Ukrajinec Zinčenko. Udělal chybu před jediným inkasovaným gólem, na druhé straně ale krásně nacentroval na branku Agüerovi.

Guardiola spíš vsadí na zkušenějšího Brazilce Danila, kterému do exponovaného zápasu víc věří. Jako pravák může tahat balon do hřiště, spolupracovat s Davidem Silnou a dostávat pod tlak pravého beka Liverpoolu Alexandra Arnolda, který směrem dozadu není tolik jistý.

Pokud půjde Manchester City dopředu, bude se v útočném postavení snažit zůstat co nejdéle. Guardiola většinou nenutí své hráče do rychlého návratu do obranného bloku, naopak chce víc presovat a tlačit na liverpoolské zadáky. Princip Guardiolovy hry je postavený na kontrole zápasu, žádném vyčkávání na soupeřovy chyby. Tady kouč hodně spoléhá na spolupráci tří klíčových středních záložníků Fernandinha, Davida Silvy a Kevina De Bruyneho, pokud ten bude schopný nastoupit.