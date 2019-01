Poborský vypráví o Solskjaerovi. Jaký byl parťák, co v United změnil? | iSport.cz

Vyhrál historický první norský titul pro Molde a pak ho slavně obhájil. A v Manchesteru United své vlohy pro trenérskou práci zatím potvrzuje dál. Pět soutěžních zápasů, pět výher. Takhle vstoupil Ole Gunnar Solskjaer do jedné z nejsledovanějších fotbalových funkcí světa, ovšem Karel Poborský to raději nepřeceňuje.

Skoro to vypadá, jako by Solskjaer lusknul prsty a Manchester United začal vyhrávat...

„No, to tak fakt jenom vypadá... (smích) Má to dvě polohy. Ta první je, že má štěstí na los. Potkával zatím jen slabší týmy, ty ze spodku tabulky, teprve teď ho bude čekat Tottenham, Arsenal, Liverpool a hlavně Liga mistrů proti Paris Saint Germain. Tam se ukáže.“

A ta druhá poloha?

„Jeho velká výhoda je, že přišel do doby, kdy trenéři před ním selhávali. Moyes neuspěl, tehdy se mu sesypalo celé mužstvo. Van Gaal nekomunikoval vůbec s nikým z klubu a následoval Mourinho, na kterého byli zejména poslední dobou lidé víc a víc alergičtí. Co jsem četl, prý štval už i poslední uklízečku. Solskjaer je po Fergusonově éře asi první manažer, který se chová naprosto normálně, je pozitivní, usměvavý, prý i hýří vtipem a má zatím výsledky, což mu pomáhá. Výchozí pozici měl proto dobrou, vycházel v podstatě z nuly a mohlo to jít jen nahoru.“

Napadlo by vás někdy jako jeho spoluhráče, že z něj může být takový kouč?

„O tom jsem samozřejmě tenkrát vůbec nepřemýšlel, ale je pravda, že díky zranění začal trénovat dost brzy. Víte kvůli jakému zranění?“

Ani ne...

„Zažil tu svou velkou slávu, když dal vítězný gól v nastavení Bayernu Mnichov ve finále Ligy mistrů...“

Ano, vím.

„No, tak paradoxně tenhle moment mu v podstatě ukončil kariéru, dá se říct.