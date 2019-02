Liverpoolu prošel gól z ofsajdu, ale Klopp si stěžoval: Sudí nám to vrátil | iSport.cz

Ne, tohle nebyl jejich týden. 30. ledna Liverpool ztratil body doma s trápícím se Leicesterem (1:1) a čekalo se, jak na překvapivou ztrátu bodu zareaguje. Především poté, co Manchester City v neděli přejel Arsenal 3:1 a přiblížil se v tabulce opět na dostřel.

Jenže zvednout náladu fanouškům nedokázali svěřenci Jürgena Kloppa ani proti West Hamu. Přitom začátek neměli špatný. Po hezké kombinační akci Jamese Milnera a Adama Lallany se prosadil Sadio Mané, druhý nejproduktivnější hráče v sestavě hostů. Až opakované záběry však ukázaly, že branka padla z metrového ofsajdu, ve kterém se nacházel Milner. Pomezní sudí si jej však nevšiml a gól platil.

To nemohl po utkání skousnout především domácí trenér Manuel Pellegrini, který nemá na Kloppa zrovna dobré vzpomínky. „Jürgen je holt na takové trefy zvyklý,“ rýpl si. Narážel tím na šest let starý vzájemný souboj ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Tehdy Chilan vedl španělskou Málagu a Klopp stál na lavičce Dortmundu.

Borussia tehdy v odvetě prohrávala a nakonec zápas otočila v nastavení dvěma góly, přičemž jeden byl z téměř sedmimetrového ofsajdu.

„Byl to jasný ofsajd, rozhodčí si toho musel o pauze všimnout, jinak si nelze vysvětlit, jak probíhala druhá půle,“ kroutil hlavou rozlícený Klopp. „Na hřišti bylo spoustu situací 50 na 50, ale fauly se pískaly spíš pro West Ham,“ zlobil se a těsně po závěrečném hvizdu si běžel vše vyříkat se sudími.

Sotva ale na Olympijském stadionu uběhlo po Maného brance šest minut, rozhodli domácí o konečné remíze 1:1 z povedeného signálu při standardní situaci. Liverpoolští při ní nezachytili náběh Michaila Antonia a ten neměl problém prostřelit brankáře Alissona.

„Nebylo to z naší strany vůbec povedené. Někteří hráči zatím nedokážou dlouhodobě předvádět výkony na nejvyšší úrovni. Navíc soupeř byl nepříjemný a také nejsme v ideální situaci, co se týká zdravotního stavu kádru,“ narážel Klopp na absenci Jordana Hendersona a Georginia Wijnadulma.

Jamie Carragher, bývalý hráč Liverpoolu a momentálně expert televizní stanice Sky Sports však žádné výmluvy nehledal. Kloppa i hráče vůbec nešetřil.

„Hodně slabý výkon. Tohle nemělo s bojem o titul vůbec nic společného,“ láteřil. „Keita, za kterého klub utratil velké peníze, lehkomyslně ztrácí balony. Firmino není očividně ve své kůži. A Salah? Neviděli jsme od něj vůbec nic,“ pokračoval.

To však nebylo vše. Bývalý anglický reprezentant, který ukončil kariéru v roce 2013, dva roky před Kloppovým příchodem na Anfield, se pustil i do německého kouče a jeho chování na přestupovém trhu. Liverpool má totiž aktuálně na marodce hned tři obránce (Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez a Dejan Lovren) a v zimě si dovolil dalšího pustit na hostování do Bournemouthu.

„Klopp udělal obrovskou chybu, že nechal jít Nathaniela Clynea pryč. Vůbec nechápu, proč to dopustil. Teď na to tým dojel. Už jsem to říkal před pár dny, Manchester United má lepší tým než Liverpool a nyní se jen ukázalo, že na tom skutečně něco bude,“ dodal Carragher, který s klubem v roce 2001 vyhrál Pohár UEFA a o čtyři roky později i Ligu mistrů.