Ódy na Pogbu! Je nejlepším hráčem v Premier League, tvrdí Neville a Mata | iSport.cz

Hodně důležitý večer pro Manchester United. Svěřenci norského trenéra Ole Gunnara Solskjaera se dokázali vrátit na vítěznou vlnu, když uspěli na horké půdě Chelsea. „Rudí ďáblové“ díky vítězství 2:0 pronikli do čtvrtfinále FA Cupu a udrželi si naději na zisk slavné trofeje.

Klíčový faktor postupu? Paul Pogba. Francouzský středopolař opět předvedl bezvadný výkon, který korunoval asistencí a vstřelenou brankou. Nejprve v 31. minutě poslal přesný centr na nabíhajícího spoluhráče Andera Herreru, načež v samém závěru první půle sám skóroval. Opaření domácí nedokázali na gól do šatny zareagovat a Manchester po zásluze dovedl utkání do úspěšného konce.

Jak hvězdný záložník prohlásil po zápase, United měli velkou motivaci. Chtěli totiž odčinit domácí prohru s francouzským PSG, jíž utrpěli v úvodním osmifinále milionářské Ligy mistrů. „Prohrát zápas po jedenácti výhrách v řadě, to bolí. Je to opravdu špatný pocit, nechtěli jsme ho znovu zažít,“ uvedl pro klubovou televizi.

„Byla to krásná výhra a skvělý výkon od celého týmu. Nebylo to lehké, ale dali jsme to,“ řekl. Za svůj skvělý výkon vděčí hlavně spoluhráčům. „Jak občas říkám, tým mi pomáhá vydat ze sebe to nejlepší. Dal jsem do toho všechno. Hraní spolu si užíváme.“

To, že se United udrželi ve hře o cennou trofej, je pro Pogbu i fanoušky skvělé. „Minulý rok jsme nic nevyhráli, pořád na to myslím. Letos už chceme něco vyhrát. Jsme Manchester United, hrajeme proto, abychom získávali trofeje,“ pokračoval.

Pogba je teď nejlepší, tvrdí Neville

Velkou zásluhu na pravidelně kvalitních výkonech 25letého světového šampiona má především norský trenér Solskjaer, pod nímž se celý tým neuvěřitelně zvedl a zvýšil své šance na úspěch. „Vzal toto angažmá, protože to může dokázat. On věří nám, my věříme jemu a jdeme si za tím.“

Na Pogbu, který patří ke klíčovým mužům základní jedenáctky, se po zápase hrnula samá chvála. Poklonu mu vysekla třeba legenda United Gary Neville. “Bylo to, jako bych sledoval starý Manchester. Solskjaer určil dobrou taktiku. A právě teď, pod ním, jsem neviděl lepšího hráče Premier League, než je Paul Pogba,“ řekl bývalý fotbalista, jenž za celek z Old Trafford odehrál přes 300 utkání.

Nebyl ale jediný, kdo představení hvězdného Paula ocenil. Veřejně jej pochválil také Juan Mata. „Centroval na první gól, druhý vstřelil. Pořád v druhé půli bránil, pak chodil do útoku. Je velice komplexní. Má dobrou psychiku, kvalitu i přihrávku. Může jít z vápna do vápna. Je jedním z nejlepších. Dnes ukázal proč,“ uvedl zkušený Španěl.

Pogba má pod nynějším koučem fantastickou bilanci. Doposud naskočil do dvanácti střetnutí, v nichž si připsal devět branek a šest asistencí. Celý United nyní doufá, že se mu vydaří také následující ligový šlágr s druhým Liverpoolem.