Změna v Leicesteru. Klub sáhl po trenérovi Celticu, povede jej Rodgers | iSport.cz

Rodgers se do Premier League vrací po třech a půl letech. V minulosti do ní postoupil se Swansea a v letech 2012 až 2015 trénoval Liverpool. Do Leicesteru přišel ze Celticu, s nímž v uplynulých dvou letech vyhrál skotskou ligu i pohár. Ligový pohár ovládl třikrát. Momentálně má Celtic v čele ligové tabulky osmibodový náskok před Glasgow Rangers.

Leicester prohrál pět z posledních šesti zápasů v anglické lize a patří mu dvanácté místo.

Lennon v minulosti v Celticu působil už jako hráč a získal s ním pět titulů. Další dva přidal jako trenér v letech 2010 až 2014. Sedmačtyřicetiletý kouč naposledy vedl Hibernian, kde skončil v lednu.