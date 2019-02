Talent, co utekl za hubičku, získali podvodem? City podezírají z úplatku | iSport.cz

Pár let zpátky jej znal málokdo. Nejspíš jen skauti, kteří monitorovali anglické mládežnické soutěže. Ti z Manchesteru City však v roce 2015 zbystřili. V kádru Watfordu běhal klučina, kterého mocně toužili přetáhnout do zbrusu nově vybudované akademie. Jadon Sancho – to musí být budoucnost našeho klubu, říkal si kdekdo.

A jak už to ve fotbale bývá, silnější vyhrál. Sancho se skutečně z Watfordu přestěhoval do Manchesteru, kde se zapojil do mládežnického systému Citizens a o pár let později jako nespokojený hráč opustil klub a přestoupil do Borussie Dortmund za 8,77 milionu liber, nyní si ho Němci cení na téměř 80 milionů (cca 2,3 miliardy korun).

Německý deník Spiegel však nyní přinesl informace o tom, že transfer na trase Watford – City neproběhl podle legislavity FIFA a anglické asociace. V čem byl problém?

Spiegel zveřejnil emaily, podle kterých Manchester údajně nabídl Sanchově agentovi Emekovi Obasimu úplatek 200 tisíc liber (6 milionů korun), aby talentovaného mladíka získal. Vše obě strany zakamuflovaly tím, že na oko uzavřely dohodu o spolupráci. Obasi měl pro City skautovat oblast Střední a Jižní Ameriky a uvedená částka měla být jeho odměna.

Jenže to není zdaleka vše. Regule FIFA jasně říkají, že agenti smí hráče zastupovat až od 16. narozenin, v době kdy se přesun domlouval, bylo Sanchovi 14 let. I proto už se případem zabývá Anglická fotbalová asociace. „Vše bude řádně prošetřeno,“ uvedl tiskový mluvčí pro The Times.

Zda to bude mít vliv na současné Sanchovy výkony v dresu BVB, je zatím nejisté. Osmnáctiletý křídelník hraje v aktuální sezoně v obrovské formě. V 31 zápasech nastřílel devět branek a přidal 14 asistencí. V bundeslize navíc s vestfálským klubem bojuje o mistrovský titul.