De Geova chyba. V United mu končí smlouva, má to v hlavě, říká expert | iSport.cz

Xhaka rozhodně není žádný Roberto Carlos, ale tuhle střelu také zakroutil povedeně. David de Gea ji však stejně chytat měl. V brance ovšem udělal krok opačným směrem a pak ztuhl. Střela z více než dvaceti metrů prolétla nedaleko od něj do sítě. Vítězná branka.

„Ano, letělo to divně. David se pohnul, jenže balon změnil směr a bylo to,“ radoval se střelec. Mimochodem, tak trochu expert na góly zpoza šestnáctky. V Arsenalu se zatím trefil celkem sedmkrát, z toho jenom jednou z pokutového území.

„Ten gól změnil zápas,“ posteskl si Ole Gunnar Solskjaer.

„První věc, co vás napadne, když vidíte takový gól, že ten míč musel někdo tečovat,“ hodnotil ve studiu Sky Sports fotbalový expert a někdejší obránce United Gary Neville. „Jenže nic takového tam nebylo. De Gea zasáhl opravdu špatně, takový gól nechápu. Střelu viděl úplně jasně. Balon se trošku zatočil, ale tohle ho neomlouvá,“ dodal na adresu španělského brankáře.

Roli může hrát i to, že De Geovi končí po sezoně kontrakt a k podpisu nové smlouvy zatím nedošlo. Myšlenky na budoucnost můžou negativně zamotat hlavu brankáři, který je považovaný za jednoho nejlepších na světě ve svém oboru. „Všechny řeči o kontraktu musí vnímat. Neprožívá dobrou sezonu,“ souhlasil Neville.

Man utd fans - de gea is the best goalie in the world



Xhaka - Hold my beer@arsenal_zw @Be_Lyk_Kuks @tinasheenos pic.twitter.com/uQWfLQsGbT — The Winter Soldier (@Tinzoe4) 11. března 2019

Inkasovaná branka změnila vývoj nedělního šlágru, ovšem nikoli co se týče pohledu na trávník. Před ním i poté totiž na umělecký dojem i na šance vedl Manchester. V hlavní roli působil Romelu Lukaku, který napálil zblízka břevno. „Měli jsme tolik šancí. Dvakrát jsme trefi li tyč, dalších pět příležitostí jsme neproměnili,“ zlobil se trenér.

Jeho obránce Ashley Young mluvil podobně. „Takové šance jindy dáváme. Hlavně proto je výsledek zklamáním.“

Poslední šanci sebrala hostům penalta. Tu odpískal rozhodčí Jonathan Moss po souboji Freda s Alaxandrem Lacazettem. Byla? Ne. „Myslím, že sudí bude velmi smutný, až se na to podívá. Podle mě to penalta nebyla,“ řekl Solskjaer. Zvrátilo by video verdikt? Těžko říct.

Balon na bílý puntík si položil Pierre-Emerick Aubameyang a nebylo to samozřejmé. Jeho bilance v Arsenalu do té doby zněla dvě proměněné, dvě zahozené a v paměti hlodala především ta týden stará z derby proti Tottenhamu z poslední minuty zápasu. Proměnil s klidem. „Proti Tottenhamu jsem udělal chybu a neproměnil, teď jsem se soustředil a dal jsem. Penalty musíme stále trénovat a to já dělám. Věděl jsem, že to bude těžké, ale byl jsem sebevědomý,“ vyprávěl.

Bylo to 2:0 a utkání se jenom dohrálo.

Díky výsledku došlo mezi oběma soupeři k výměně na čtvrtém místě. To je klíčové, protože rozhoduje o účasti v Lize mistrů. „Víme, že to bude těžký finiš, ale ohledně první čtyřky to máme celé ve svých rukou. A věříme si. Třeba i kvůli této výhře. Jsme hladoví, chceme zpátky do Ligy mistrů,“ vyhlásil Aubameyang.

A jeho trenér Unai Emery to podepsal. „Přiblížili jsme se svému cíli, tedy účasti v Lize mistrů. Jsem šťastný i za hráče,“ radoval se muž, který jako první v Anglii dokázal porazit Oleho Gunnara Solskjaera.